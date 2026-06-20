Ce amendă primești în 2026 dacă stai la bloc și nu ți-ai trecut numele complet pe cutia poștală și pe interfon

Lipsa numelui de pe cutia poștală și interfon reprezintă o contravenție sancționată de legislația în vigoare, deoarece împiedică livrarea corespondenței și a actelor de procedură (citații, amenzi).

Această obligație este reglementată prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Sancțiunile nu sunt date de Poliția Națională (cea de la secție), ci de Poliția Locală (Serviciul Control Spațiu Public sau Control Asociații de Proprietari) sau de către inspectorii din cadrul primariilor locale.

Potrivit Legii 196/2018, nerespectarea regulamentelor de organizare și neasigurarea elementelor de identificare pot fi sancționate cu amenzi destul de mari, care pornesc de la 500 lei și pot ajunge până la 3.000 lei.

Obligațiile legale pentru cutia ta poștală

• Legea Comunicațiilor: Ordonanța de Urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale obligă toți destinatarii să aibă instalată o cutie poștală clar inscripționată, care să permită factorului poștal distribuirea corectă a corespondenței.

• Identificare clară: Pentru a evita returnarea corespondenței (amenzi de circulație, citații, facturi, taxe) sau sancțiunile, cutia trebuie să aibă vizibile:

• Numele și prenumele tău complet.

• Numărul apartamentului.

• Riscuri majore: Dacă nu ai numele pe cutie, poștașul nu îți poate lăsa plicurile. În cazul amenzilor rutiere sau al actelor de procedură, lipsa numelui poate fi considerată refuz de primire, iar actul se consideră comunicat, riscând să pierzi termenele de plată redusă sau de contestație.

Cum previi problemele

• Verifică Regulamentul Intern: Asociația de Proprietari are dreptul de a stabili sancțiuni interne pentru nerespectarea aspectului estetic și a normelor clădirii. Verifică Legea 196/2018 privind regulile de conviețuire.

• Soluția rapidă: Dacă nu dorești să îți pui numele complet din motive de confidențialitate, asigură-te că pe cutie este scris cel puțin numărul apartamentului și inițiala prenumelui alături de numele de familie.

Cele mai bune practici pentru o armonizare perfectă cu fațada imobilului

Pentru a respecta normele estetice și regulamentul intern al asociației de proprietari, inscripționarea trebuie să fie uniformă.

Nu există o lege națională strictă pentru design, așa că trebuie să te ghidezi după deciziile stabilite în Adunarea Generală a blocului tău.

Folosește abțibilduri profesionale (autocolant decupat). Evită scrisul de mână sau etichetele improvizate din hârtie. Optează pentru autocolante profesionale din vinil care rezistă la umiditate și ștergere.

Alinează-te cu vecinii. Păstrează aceeași culoare, mărime a fontului (de obicei între 14 și 20 mm) și stil (de tip Arial, Helvetica sau Calibri) ca restul cutiilor poștale din baterie.

Respectă standardul de plasare. Inscripționează textul strict în zona dedicată a ușii (de obicei pe fanta specială de plastic sau pe colțul din stânga sus al fiecărei ușițe).

Informațiile necesare. Scrie doar Numărul Apartamentului și opțional Inițiala Prenumelui + Numele de Familie (ex: Ap. 15 – I. Popescu). Evită menționarea numărului de persoane din casă.

Plăcuțe gravate. Dacă asociația impune un standard înalt, poți apela la centre de copiat chei sau firme specializate de gravură pentru a comanda plăcuțe mici din plastic sau metal (aurii/argintii) care se prind în șuruburi sau bandă dublu-adezivă.

Verifică avizierul scării sau contactează administratorul/președintele asociației pentru a afla dacă există o decizie internă privind furnizorul agreat și modelul exact (culoarea fontului, materialul plăcuței) aprobat pentru întregul imobil.