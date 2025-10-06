Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal

S-a întâmplat vreodată să deschizi, din greșeală sau curiozitate, un plic sosit pe numele vecinului tău? Află că acest gest este ilegal, potrivit Codului Penal, acesta constituind o infracțiune de violare a secretului corespondenței.

Persoanele care deschid plicurile sosite pe numele vecinilor trebuie să cunoască faptul că acest gest este considerat total ilegal, constituind infracțiunea de violare a secretului corespondenței. Totuși, nu toată lumea știe că există și pedepse stipulate prin Codul Penal care pot fi aplicate, în condițiile în care scrisorile respective, care au alt destinatar, sunt deschise. Acestea diferă în funcție de gravitatea situației.

Ce se întâmplă dacă deschizi un plic sosit pe numele vecinului?

Deși angajații Poștei Române lucrează la foc automat, având, printre altele, obligația de a sorta și livra scrisorile și coletele la adresa corectă, pot exista situații în care se produc mici confuzii și erori. De exemplu, o scrisoare care ar trebui să ajungă la destinatarul de drept poate să se rătăcească în altă cutie poștală sau la o altă adresă.

Astfel de erori, însă, pot genera, la rândul lor, alte probleme. În condițiile în care plicul rătăcit este deschis accidental, dar situația este sesizată îndată, atunci există o probabilitate mare să nu se impună sancțiuni. Totuși, în condițiile în care un plic este deschis din curiozitate, cu intenție, atunci trebuie să știți că există sancțiuni în acest sens, care sunt stipulate în Codul Penal.

„Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe” constituie infracțiune, conform Codului Penal.

Dacă un plic adresat vecinului a fost deschis de o altă persoană, ar fi indicat ca pe acesta să se noteze fie „livrat la adresa greșită”, fie „returnare la expeditor”, apoi să îl trimită prin Poșta Română. Codul Penal arată că persoanele pot fi sancționate cu amendă penală, dar și cu închisoarea de la 3 luni până la 1 an.

Ce se întâmplă în cazul plicurilor trimise de ANAF

Totodată, plicurile care vin de la Poliție sau ANAF nu trebuie niciodată ignorate. În cazul plicurilor trimise de ANAF, chiar dacă persoana vizată nu le ridică, instituția poate considera că a fost informată și poate demara procedurile legale de executare, arată BZI.

