De ce să amesteci coji de lămâie cu bicarbonat de sodiu. La ce te poate ajuta

Există o multitudine de trucuri care pot fi abordate în gospodărie cu scopul de a ușura anumite activități. Printre acestea se numără și soluția care poate fi formată din bicarbonat de sodiu și coji de lămâie. Aceste două ingrediente banale din bucătărie au fost recomandate, de-a lungul timpului, de diverși specialiști în curățenie sub formă de metodă sustenabilă.

Unele dintre persoane caută alternative simple, eficiente și mai ieftine pentru a menține anumite suprafețe curate. Unele soluții naturale formate din ingrediente banale, din bucătărie, au devenit populare în activitățile casnice. Astfel de soluții, în unele cazuri, au fost transmise prin viu grai, de la o generație la alta. Printre acestea se numără soluția alcătuită din bicarbonat de sodiu și cojile de lămâie. Însă, de ce este recomandată o astfel de soluție?

Soluție din bicarbonat de sodiu și coji de lămâie

Secretul constă în compoziția chimică de bază a ambelor ingrediente. Lămâia conține acid citric, un compus natural capabil să dizolve grăsimea, calcarul și murdăria. Coaja conține uleiuri esențiale cu proprietăți degresante și antibacteriene. Bicarbonatul de sodiu acționează ca un abraziv ușor. Nu zgârie suprafețele, dar ajută la desprinderea reziduurilor lipite. În plus, neutralizează mirosurile în loc să le mascheze, ceea ce este util în special în bucătării și băi, arată Larazon.es.

Conform unor organizații precum Institutul American de Curățenie, bicarbonatul de sodiu se remarcă prin capacitatea sa de a elimina mirosurile. De asemenea, îmbunătățește eficacitatea altor agenți de curățare, fără a fi agresiv. Dacă vei amesteca cele 2 ingrediente, vei obține o pastă de curățare naturală, versatilă.

Cum poți folosi soluția acasă?

Soluția poate fi folosită pe diverse suprafețe din casă. Poți curăța, de exemplu, ceștile și tacâmurile. Poate fi folosită și pe farfurii sau recipiente care au absorbit mirosuri puternice. De asemenea, soluția poate fi utilizată pentru curățarea blaturilor și a plăcilor de faianță.

Pe suprafețele din bucătărie, această combinație funcționează ca un detergent universal. Îndepărtează grăsimea acumulată, în special în jurul zonelor de gătit. Uleiurile naturale din coajă ajută la degresare, în timp ce bicarbonatul de sodiu facilitează îndepărtarea reziduurilor fără a zgâria blaturile sau mesele, arată sursa citată.

Poate ajuta la eliminarea mirosurilor neplăcute de la chiuvetă, în zona coșului de gunoi sau a altor zone unde umiditatea generează mirosuri persistente. De altfel, soluția mai poate fi folosită în cazul tigăilor cu grăsime lipită.

Când nu folosești soluția?

Soluția nu ar trebui folosită în orice situație. De exemplu, nu ar trebui utilizată pe lemnul netratat, pe diverse suprafețe din marură sau piatră naturală care sunt sensibile la acizi. Totodată, nu trebuie folosită pe materialele delicate și nici pe ecrane (telefon / televizor / tabletă etc). De reținut faptul că nu trebuie să fie amestecată cu alte produse care conțin înălbitor sau alte substanțe chimice puternice.

