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Gazonul se va păstra verde și fără mucegai pe timp de vară, dacă urmezi regula orei 09:00 în luna iunie

Gazonul se va păstra verde și fără mucegai pe timp de vară, dacă urmezi regula orei 09:00 în luna iunie
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Gazonul se va păstra verde și fără mucegai pe timp de vară, dacă urmezi regula orei 09:00 în luna iunie, scrie Daily Express.

Gazonul se va păstra verde și fără mucegai pe timp de vară, dacă urmezi regula orei 09:00 în luna iunie

Pe timp de vară, întreținerea gazonului din curte devine o provocare. Totuși, poți să te asiguri că ai parte de o peluză verde și fără mucegai, dacă respecți așa-numita regulă a orei 09:00.

Vara a venit și în România și temperaturile trec lejer de 25-30 de grade. Este plăcut să stai în grădină, pe scaun, la o cafea, dar și mai plăcut ar fi să ai în față un gazon verde și proaspăt.

Iarba se deshidratează repede, pe timp de vară. Câteva zile fără ploaie pot lăsa „amprenta” nedorită. Rădăcinile devin vulnerabile și gazonul s-ar putea decolora și descompune.

Experții în grădinărit de la Flexiborder spun însă că, pentru a menține gazonul „fresh” în valul de căldurăp, trebuie să îl uzi la timpul potrivit din zi.

„Cea mai bună oră pentru a uda gazonul este între 05:00-09:00 dimineața. Nu udați iarba la prânz, deoarece apa se evaporă. De asemenea, udatul seara aduce riscul apariției de fungi”.

De ce să uzi gazonul înainte de 09:00 AM?

Ar fi tentant să uzi gazonul când ajungi acasă, după-masă sau seara. Totuși, prânzul este cel mai cald moment al zilei și iarba rămâne rapid fără apă.

Dacă apa nu ajunge la rădăcini, atunci se va usca. Când peluzele nu primesc destulă apă, rădăcinile vor împinge spre suprafață. De asemenea, dacă iarba nu primește destulă umiditate, pe timp de vară, își va pierde capacitatea de absorbi orice fel de umiditate.

Cea mai bună oră în iunie pentru a uda gazonul este dimineața, înainte de ora 09:00.

Cei mai mulți oameni nu se vor trezi la 05:00 pentru a uda iarba, dar pot implementa un sistem de aspersoare.

„Pentru un gazon îngrijit, 45-60 minute de aspersor de două ori pe săptămână sunt mai utile decât 10 minute pe zi”, spun experții.

Ar putea părea banal, dar cunoașterea momentului în care trebuie să uzi iarba din curte, pentru a rămâne verde și sănătoasă, face parte din gospodărirea și relaxarea ta, mai ales pe timp de vară, când te refugiezi la umbră, în balansoar, pentru a citi o carte.

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