Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă, fără mușchi

Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă, fără mușchi

Chiar dacă ești sau nu pasionat de sarcina de a tunde gazonul, ori o consideri o corvoadă, trebuie să știi că o tundere regulată este esențială pentru sănătatea gazonului, însă trebuie respectată regula înălțimii.

Întreținerea unui gazon frumos și sănătos începe încă de la tundere, care trebuie făcută în mod corespunzător. Această abilitate, pe care nu mulți o stăpânesc, poate face diferența. Mulți oameni se bucură de satisfacția unui gazon bine întreținut și de sentimentul pe care îl au atunci când acesta este sănătos, relatează Express.

Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă

Când tunderea este făcută corect, aceasta sporește densitatea gazonului și ține la distanță mușchii și buruienile, promovând o iarbă mai verde.

Expertul în grădinărit Geoff Hodge a subliniat că iarba începe să crească în forță în martie, așa că gazonul va avea nevoie de „tundere regulată și corectă” de atunci încolo, deoarece înălțimea este un „factor important”.

Tunderea ar trebui făcută ori de câte ori atinge o înălțime la care poate fi tunsă. Geoff a sfătuit: „În mod ideal, ar trebui pur și simplu să «arunci» iarba la fiecare tundere și, cu siguranță, să nu îndepărtezi mai mult de o treime din înălțimea ei la nicio tăiere.”

Asta ar putea însemna tunderea gazonului de câteva ori pe săptămână primăvara. Dacă puneți mașina de tuns iarba deoparte toamna, prima tăiere ar trebui să fie la cea mai înaltă setare de înălțime a mașinii de tuns iarba, apoi reduceți-o la înălțimea normală de tăiere în următoarele câteva tăieri.

Geoff a subliniat că mulți oameni își tund gazonul mult prea scurt, scalpând iarba, sau prea rar, ambele lucruri „slăbind-o”, iar acest lucru „permite buruienilor și mușchiului să se stabilească”.

