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În 2021, Arnold Schwarzenegger a donat 250.000 de dolari pentru veteranii fără adăpost din Los Angeles. Au fost construite 25 de „căsuțe” cu paturi, aer condiționat și uși pe care cei cazați să le poată încuia: „Mi-ai salvat viața!”

În 2021, Arnold Schwarzenegger a donat 250.000 de dolari pentru veteranii fără adăpost din Los Angeles. Au fost construite 25 de „căsuțe” cu paturi, aer condiționat și uși pe care cei cazați să le poată încuia: „Mi-ai salvat viața!”
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În 2021, celebrul actor Arnold Schwarzenegger a donat 250.000 de dolari pentru adăposturi destinate veteranilor fără casă din Los Angeles.

Chiar înainte de Crăciun, 25 de asemenea adăposturi au fost cumpărate din banii lui Arnold și instalate în campusul Veteran Affairs din vestul Los Angeles-ului, oferindu-le foștilor soldați un loc temporar în care să stea, până se pun pe picioare.

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Potrivit Fox 11, fostul guvernator al Californiei a făcut donația către Village for Vets, un ONG care colaborează cu Greater Los Angeles VA Healthcare System, pentru a-i ajuta pe veteranii de război și familiile lor.

Banii au fost folosiți pentru cumpărarea celor 25 de adăposturi pentru veteranii nevoiași, care, altfel, trăiau pe străzi.

După ce adăposturile au fost instalate de voluntarii Team Rubicon, Schwarzenegger a vizitat locul și s-a întâlnit cu veteranii cazați acolo.

Vizita lui a survenit chiar înainte de Crăciun și a inclus un tur al adăposturilor, precum și un eveniment de sărbătoare pentru rezidenți.

„Sunt foarte entuziasmat. Pentru mine, acesta este cel mai frumos cadou de Crăciun!”, a declarat Arnie la acea vreme, pentru Fox 11.

Ce se afla în micile adăposturi

Adăposturile spnsorizat de „Terminator” aveau un scop de acomodare temporară, până când veteranii reușeau să se mute într-o casă în toată regula.

Fiecare adăpost era dotat cu acoperiș, instalație de aer condiționat, un pat confortabil și o ușă cu cheie.

„Au electricitate, căldură, AC și le redau un pic din demnitatea pierdută”, declara, la rândul său, Rob Reynolds din cadrul AM Vets, un susținător de cursă lungă al veteranilor din West LA.

Veteranii au spus că adăposturile au salvat vieți

Printre cei cazați în adăposturi s-a numărat Bruce Henry Cooper, care i-a mulțumit personal lui Arnold Schwarzenegger. „Mi-a salvat viața”, a spus Cooper, referitor la containerul-casă.

„Nu ne-a uitat. Nu uită pe nimeni”, l-a lăudat Cooper pe superstarul din „Terminator”.

Schwarzenegger i-a vizitat pe veterani înainte de Crăciun

Schwarzenegger a spus, atunci, că a sărbătorit mai devreme Crăciunul. „Cele 25 de căsuțe pentru veterani au fost instalate aici, în LA. A fost minunat să petrec timp alături de eroii noștri și să le urez bun venit în noile lor case”.

Alături de Arnold a fost – în cadrul vizitei – și fiul său, actorul Patrick Schwarzenegger. „Datorăm totul veteranilor noștri, și-au sacrificat viețile, familiile pentru noi și libertatea noastră”, a spus acesta, la grătarul organizat de Arnie pentru veterani.

Pentru Arnold Schwarzenegger, donația a fost legată și de propria lui experiență în SUA și dorința de a da ceva înapoi țării care i-a oferit totul.

Impactul donației lui Schwarzenegger a trecut dincolo de cele 25 de căsuțe, potrivit Village for Vets.

Organizația a spus că, după ce donația a devenit publică, alți 120 de noi donatori au oferit o sumă totală de 100.000 de dolari.

Sursa foto: Capturi YTB
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