01 ian. 2026, 20:52, Actualitate
Arnold Schwarzenegger - Foto: Instagram/ schwarzenegger

Celebrul culturist și actor Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 78 de ani, a recunoscut că folosea substanțe interzise la competițiile la care lua parte, pentru ca mușchii săi să fie umflați. Fostul sportiv a câștigat de 7 ori titlul de Mr. Olympia (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 și 1980).

Dar, în urmă cu câteva luni, Arnold a recunoscut – într-un articol publicat în revista „Men’s Health” – că se dopa cu testosteron și cu Dianabol (D-Bol). Lua 100 de miligrame de testosteron pe săptămână și trei Dianabol pe zi, dar la acea vreme, steroizii anabolizanți nu erau o problemă în Statele Unite ale Americii (SUA).

Acum, retras din activitate, Arnold Schwarzenegger spune că dopajul presupune niște riscuri imense și sportivii nu ar trebui să recurgă la acest obicei.

„Culturismul a fost întotdeauna considerat un sport sigur, dar acum nu mai este. Acum oamenii mor. Mor din cauza supradozelor de droguri și nu știu ce naiba fac. Și ascultă de șarlatani. Dacă vreau să cer sfatul unui medic de încredere, mă duc la UCLA (Universitatea din California, Los Angeles-n.r.) sau la Clinica Cleveland. Nu o faceți! Vreau ca tinerii să știe că am văzut oameni care au suferit transplanturi de rinichi și au suferit foarte mult din cauza asta. Trăim într-o epocă în care căutăm mereu calea ușoară de a câștiga bani, calea rapidă de a ne îmbogăți, calea ușoară de a deveni influenți. Când abuzezi de corp, vei regreta mai târziu”, a precizat el.

Arnold Schwarzenegger îi îndeamnă pe americani să voteze masiv împotriva lui Donald Trump

Arnold Schwarzenegger / FOTO – Captură video

În prezent, acesta este și co-fondator al „Arnold Classic”, a doua cea mai importantă competiție de culturism din lume, după Mr. Olympia, potrivit Adevărul.

Arnold Schwarzenegger  este și unul dintre cei mai buni prieteni ai Nadiei Comăneci, fosta mare gimnastă română, acum în vârstă de 64 de ani.

Cele mai noi