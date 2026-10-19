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În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului

În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului
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Un bărbat a fost îngropat în urmă cu aproape 1.800 de ani cu o amuletă în jurul gâtului, care conținea o rugăciune scurtă către Iisus. Acum, tehnologia modernă a dezvăluit un mesaj ascuns, o dovadă despre cum s-a răspândit creștinismul în Imperiul Roman, scrie popularmechanics.com.

Descoperită în 2018 în Frankfurt, Germania, amuleta se afla în mormântul unui bărbat care a trăit în secolul al III-lea.

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În interiorul bijuteriei se afla o foiță mică de argint, cu inscripții creștine. Deoarece obiectul era extrem de fragil și nu putea fi desfăcut, cercetătorii au folosit tehnologia CT (tomografia computerizată) pentru a-l scana în 2024, fără să-l deterioreze.

Inscripția se referă la Iisus Hristos drept Fiul lui Dumnezeu și prin această rugăciune se dorește dobândirea protecției divine.

Descoperirea amuletei este semnificativă deoarece oferă o dovadă rară a crezurilor creștine în Germania romană, într-o perioadă în care religia se dezvolta și se răspândea în jur.

Cercetătorii cred că obiectul ridică – totodată – întrebări despre identitatea religioasă a proprietarului său.

În secolul al III-lea, societatea romană era puternic influențată de credințele păgâne tradiționale și creștinii se confruntau uneori cu presiunea de a participa la ceremonii religioase întru onorarea zeilor imperiului.

O incursiune rară în viața unui om care a trăit în urmă cu două milenii

Amuleta sugerează că religia creștină ar fi ajuns în această parte a Imperiului Roman mai devreme decât se credea inițial.

Totuși, cercetătorii nu pot determina cu exactitate dacă bărbatul din mormânt se identifica direct ca și creștin sau cum practica religia.

Inscripția conține un limbaj creștin distinct și oferă indicii despre credința care circula în rândul comunităților creștine timpurii.

Descoperirea ei demonstrează modul în care obiectele personale pot conserva expresiile religioase, care altfel s-ar fi pierdut complet în negura istoriei.

Dincolo de importanța arheologică, amuleta furnizează o imagine rară asupra vieții spirituale a unui om de acum aproape 2.000 de ani.

Le reamintește cercetătorilor că răspândirea creștinismului nu a fost doar o înșiruire de evenimente istorice majore, ci și o implicare a oamenilor obișnuiți, care își purtau dovezile de credință, zi de zi – chiar și dincolo de moarte.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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