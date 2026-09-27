Proteste de amploare în Germania: 175.000 de oameni, în stradă împotriva reformelor lui Merz. Avertismentul sindicatelor: în joc sunt pensiile, locurile de muncă și beneficiile sociale

Aproximativ 175.000 de oameni au protestat în 15 orașe din Germania împotriva reducerii beneficiilor sociale și a reformelor pregătite de guvernul condus de Friedrich Merz. Sindicatele avertizează că sunt în joc pensiile, locurile de muncă și drepturile angajaților.

Germania a fost sâmbătă scena unui val masiv de proteste la adresa coaliției condusă de cancelarul Friedrich Merz, care încearcă să continue cu reforme controversate privind piața muncii, pensiile și cheltuielile sociale, potrivit agenției de presă Anadolu.

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Confederația Sindicatelor Germane estimează că aproximativ 175.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate în 15 dintre marile orașe ale țării, potrivit dpa.

Sub sloganul „Muncă grea! Munca ta. Sănătatea ta. Pensia ta”, manifestanții au cerut menținerea unui stat social puternic și protejarea angajaților în fața schimbărilor pregătite de guvern.

La Essen, președinta DGB, Yasmin Fahimi, a criticat planurile coaliției guvernamentale de reformare a programului de lucru și a sistemului de pensii și a avertizat împotriva diminuării protecției sociale.

Pentru confederația sindicală, amploarea manifestațiilor reprezintă un „semnal clar” adresat guvernului: miza reformelor o reprezintă siguranța locurilor de muncă, condițiile de lucru și protejarea drepturilor angajaților.

Zeci de mii de protestatari în marile orașe germane

Cele mai mari manifestații s-au desfășurat în unele dintre principalele centre urbane și industriale ale Germaniei.

La Nürnberg, poliția a estimat o participare cuprinsă între 20.000 și 25.000 de persoane. Autoritățile au raportat aproximativ 16.000 de manifestanți la Stuttgart, 15.000 la Frankfurt, 13.000 la Hanovra și 12.000 la Essen.

La Berlin au ieșit în stradă aproximativ 5.500 de persoane, iar la Freiburg au fost raportate 4.500. Alte câteva mii de oameni au participat la manifestații în Hamburg, Kiel, Rostock, Magdeburg, Leipzig, Erfurt și Saarbrücken.

Protestele fuseseră anunțate de DGB încă din luna iulie, însă au loc într-un moment politic și economic sensibil pentru guvernul de la Berlin.

Friedrich Merz insistă că reformele trebuie să continue

Presiunea asupra executivului german este amplificată de situația industriei, în special a sectorului auto, unde numeroși angajați se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă.

În același timp, în interiorul coaliției guvernamentale există dispute privind amploarea și ritmul următoarelor reforme, în condițiile în care executivul încearcă să reducă presiunile asupra finanțelor publice.

Cancelarul Friedrich Merz a transmis însă, la jumătatea lunii septembrie, că „reformele trebuie să continue”.

Declarația a venit după rezultatele foarte slabe obținute de partidul său la recentele alegeri regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin, scrutinuri care au accentuat presiunea politică asupra cancelarului.