Mașina de spălat va mirosi mereu bine dacă folosești un produs ieftin de la magazin.

Mașina de spălat va mirosi mereu bine dacă folosești un produs ieftin de la magazin

„Lupta” cu mirosul de umiditate poate fi câștigată, mai ales dacă discutăm de mașina de spălat din gospodărie, scrie express.co.uk.

Un produs banal te poate ajuta. Potrivit specialiștilor, mașinile de spălat ar trebui curățate la fiecare 3-6 luni.

Produsul ieftin de la supermarket care igienizează mașina de spălat este o soluție care costă în jur de 16 lei. Aceasta îndepărtează depunerile de calcar, resturile de detergenți și murdărie, mirosurile neplăcute.

„De fiecare dată când folosești mașina de spălat, aceasta poate lăsa în urmă murdărie, praf și detergent vechi. În timp, aceste depuneri se acumulează și pot reduce eficiența de funcționare a aparatului și pot afecta calitatea procesului de spălare.”, spun specialiștii britanici de la Home Bargains.

O asemenea soluție de curățare și întreținere pentru mașini de spălat rufe îndepărtează depunerile de calcar și reduce riscul de contaminare. Pentru o igienizare profundă, folosește soluția într-o cantitate mică, o dată la patru săptămâni.

De ce este important să cureți mașina de spălat

Igienizarea programată a mașinii de spălat împiedică acumularea de calcar, în primul rând, dar contribui și la un miros „fresh”.

Acumularea de umiditate și bacterii poate duce la un miros neplăcut al hainelor și lenjeriilor.

Pentru a curăța eficient mașina de spălat, poți alege o asemenea soluție din comerț, care dizolvă depunerile de calcar, grăsimea și elimină 99,99% din bacteriile care „se ascund” în interiorul aparatului electrocasnic prezent în fiecare casă.