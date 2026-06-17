Prima pagină » Magazin » Mașina de spălat va mirosi mereu bine dacă folosești un produs ieftin de la magazin

Mașina de spălat va mirosi mereu bine dacă folosești un produs ieftin de la magazin

Mașina de spălat va mirosi mereu bine dacă folosești un produs ieftin de la magazin
FOTO - Caracter ilustrativ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mașina de spălat va mirosi mereu bine dacă folosești un produs ieftin de la magazin.

Mașina de spălat va mirosi mereu bine dacă folosești un produs ieftin de la magazin

„Lupta” cu mirosul de umiditate poate fi câștigată, mai ales dacă discutăm de mașina de spălat din gospodărie, scrie express.co.uk.

Un produs banal te poate ajuta. Potrivit specialiștilor, mașinile de spălat ar trebui curățate la fiecare 3-6 luni.

Produsul ieftin de la supermarket care igienizează mașina de spălat este o soluție care costă în jur de 16 lei. Aceasta îndepărtează depunerile de calcar, resturile de detergenți și murdărie, mirosurile neplăcute.

„De fiecare dată când folosești mașina de spălat, aceasta poate lăsa în urmă murdărie, praf și detergent vechi. În timp, aceste depuneri se acumulează și pot reduce eficiența de funcționare a aparatului și pot afecta calitatea procesului de spălare.”, spun specialiștii britanici de la Home Bargains.

O asemenea soluție de curățare și întreținere pentru mașini de spălat rufe îndepărtează depunerile de calcar și reduce riscul de contaminare. Pentru o igienizare profundă, folosește soluția într-o cantitate mică, o dată la patru săptămâni.

De ce este important să cureți mașina de spălat

Igienizarea programată a mașinii de spălat împiedică acumularea de calcar, în primul rând, dar contribui și la un miros „fresh”.

Acumularea de umiditate și bacterii poate duce la un miros neplăcut al hainelor și lenjeriilor.

Pentru a curăța eficient mașina de spălat, poți alege o asemenea soluție din comerț, care dizolvă depunerile de calcar, grăsimea și elimină 99,99% din bacteriile care „se ascund” în interiorul aparatului electrocasnic prezent în fiecare casă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul alta!'
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Adevarul
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Mediafax
8 TRUCURI care îți pot dubla recolta de fructe. Recomandările experților
Click
Astăzi se împlinesc 101 ani de la moartea lui Anghel Saligny, unul dintre cei mai mari ingineri pe care i-a avut România. El a proiectat și podul de la Cernavodă
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Cancan.ro
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Pu-erh: ceaiul care se învechește ca vinul și poate ajunge să valoreze cât o mașină de lux
FLASH NEWS Rusia acuză Ucraina că o dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus, în regiunea Briansk. Kievul neagă
19:14
Rusia acuză Ucraina că o dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus, în regiunea Briansk. Kievul neagă
REACȚIE Horațiu Potra, primele declarații după eliberare. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă a facut vreun denunț legat de Călin Georgescu
19:13
Horațiu Potra, primele declarații după eliberare. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă a facut vreun denunț legat de Călin Georgescu
ACCIDENT Un tramvai a deraiat după de a fost a fost lovit de un Tir în București. Circulaţia pe linia 25 este blocată. Nu sunt victime
18:56
Un tramvai a deraiat după de a fost a fost lovit de un Tir în București. Circulaţia pe linia 25 este blocată. Nu sunt victime
TEHNOLOGIE Autoritățile din Ohio renunță la programul „Robocop” la un an de la implementare. Ce a determinat Poliția din Dublin să-l retragă pe „DubBot”
18:55
Autoritățile din Ohio renunță la programul „Robocop” la un an de la implementare. Ce a determinat Poliția din Dublin să-l retragă pe „DubBot”
FLASH NEWS Axios: Statele Unite și Iranul ar putea semna acordul de pace mai devreme decât era stabilit. Când și unde ar putea avea loc ceremonia
18:45
Axios: Statele Unite și Iranul ar putea semna acordul de pace mai devreme decât era stabilit. Când și unde ar putea avea loc ceremonia
EVENIMENT Un casier ingenios al unei săli de jocuri din București s-a „autotâlhărit”. Din păcate, „victima” a picat pe video
18:44
Un casier ingenios al unei săli de jocuri din București s-a „autotâlhărit”. Din păcate, „victima” a picat pe video

Cele mai noi

Trimite acest link pe