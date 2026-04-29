Ce pericole ascunde air fryer-ul din bucătărie. Cum îl poți întreține corespunzător.

Tradiționala curățenie de primăvară trebuie să cuprindă, cu siguranță și bucătăria noastră cea de toate zilele.

Potrivit express.co.uk, în locul în care gătim și mâncăm se pot aduna bacterii periculoase.

Ustensilele de bucătărie pot aduna „liniștite” microbi, dacă nu sunt curățate cum trebuie. Gospodinele se vor „lupta” cu așa numitele „biofilme”, nimic altceva decât straturi foarte subțiri de microorganisme, care se lipesc de suprafețe și devin tot mai rezistente la metodele obișnuite de igienizare.

Experții Tefal vorbesc despre un anumit aparat electrocasnic care, deși ne ușurează simțitor munca în bucătărie, poate ascunde bacterii periculoase: Air fryer-ul.

Cum cureți eficient air fryer-ul

Friteuzele / air fryerele pot aduna grăsime și particule de mâncare, în coșulețele de gătit și suprafețele interne.

Acest lucru nu va afecta doar eficiența la gătire, ci riscă să fie dăunător pentru sănătatea membrilor familiei.

Este vital să curățați toate componentele airfryer-ului expuse la gătit, pentru a nu permite acumularea de grăsime.

Asigurați-vă că tăvile de gătit sunt curate și uscate 100%, înainte de a le amplasa la loc. De aceste aspecte depinde funcționarea optimă a air fryer-ului.

Aceste elemente pot fi curățate și la mașina de spălat vase, dar cu grijă, deoarece expunerea lor îndelungată la un asemenea tratament le poate afecta stratul antiaderent.

