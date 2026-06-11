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Pilotul care și-a „falsificat licența” pentru a deveni căpitan a efectuat 900 de zboruri în 17 ani

Pilotul care și-a „falsificat licența” pentru a deveni căpitan a efectuat 900 de zboruri în 17 ani
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Un pilot al companiei Air Canada a efectuat 900 de zboruri în 17 ani, după ce a falsificat licența de căpitan , de care avea nevoie pentru a putea pilota aeronave de linie Boeing.

Căpitanul Air Canada a efectuat sute de zboruri și a încasat milioane de dolari, după ce și-a falsificat documentele, scrie Daily Star.

Geoffrey Wall, în vârstă de 59 de ani, este acuzat de escrocheria de proporții, care a funcționat aproape 20 de ani.

Impostorul a fost dat în vileag după mai multe verificări de rutină.

Pilotul din Ontario era în companie din 1998, dar polițiștii spun că minciuna a început în 2009, când a urcat în ierarhie până la gradul de pilot comandant.

Chiar dacă Wall deținea o licență de zbor comercial valabilă, se pare că a falsificat licența de pilot de transport aerian (ATPL), obligatorie, conform legislației canadiene, pentru a fi comandantul unei aeronave comerciale.

Sursa foto: georgiancollege.ca

900 de zboruri în 17 ani

În decursul celor 17 ani, Wall a pilotat numeroase avioane comerciale Boeing. Pilotul a efectuat cu succes 900 de zboruri interne și internaționale și a transportat mii de pasageri, care habar nu aveau că are licență falsă.

Air Canada l-a „ținut la sol” pe pilot imediat ce au apărut câteva semne de întrebare, în 2025. Compania aeriană a exclus orice risc pentru pasageri, deoarece Wall a fost supus testelor riguroase de competență, la fiecare șase luni.

„Compania a raportat din proprie inițiativă incidentul la Transport Canada”, au precizat reprezentanții Air Canada.

Potrivit poliției, Wall a reușit să scape „basma curată” atâția ani deoarece devenise „foarte bun” în a-și acoperi urmele.

Wall a fost arestat în data de 1 iunie și se confruntă cu șapte capete de acuzare, inclusiv fraudă, falsificare de documente și deținere de mărci contrafăcute.

Bărbatul va avea prima înfățișare la tribunal în data de 29 iunie.

Sursa foto main: Envato / georgiancollege.ca

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