Incident aviatic grav la New York. Un avion Air Canada s-a ciocnit cu un vehicul pe pista aeroportului LaGuardia. Pilotul și copilotul au murit

Mihai Tănase

Un incident aviatic grav a avut loc, luni dimineața la New York, după ce un avion al companiei Air Canada s-a ciocnit cu un vehicul la sol pe aeroportul LaGuardia. În urma coliziunii, pilotul și copilotul și-au pierdut viața.

Traficul aerian pe aeroportul LaGuardia din New York a fost complet suspendat luni dimineața, după un incident grav petrecut pe pistă. Un avion aparținând companiei Air Canada a intrat în coliziune cu un vehicul al Autorității Portuare.

Potrivit Departamentului de Pompieri, echipele de intervenție au fost alertate la ora 23:38, după ce s-a raportat că „un avion s-a ciocnit cu un vehicul pe pistă”.

Din păcate, pilotul și copilotul aeronavei Air Canada, implicați în accident, și-au pierdu tviața. De asemenea, în impact, alți doi pasageri, un sergent și un ofițer au suferit fracturi și se află în stare stabilă la spital, potrivit informațiilor preliminare citate de NBC News.

Sursele au declarat că 76 de pasageri și patru membri ai echipajului se aflau la bordul avionului, care se afla la finalul aterizării și se deplasa cu aproximativ 48 km/h când a avut loc coliziunea.

Administrația Federală a Aviației a declarat că avionul era un Bombardier CRJ-900 cu două motoare, operat de Air Canada Express din Montreal.

Toate zborurile de pe LaGuardia, suspendate

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis imediat o interdicție totală de decolare pentru toate aeronavele de pe aeroport. Autoritățile au precizat că măsura a fost luată din cauza unei situații de urgență, existând posibilitatea ca restricțiile să fie prelungite.

În paralel, autoritatea pentru situații de urgență din New York a avertizat populația să se pregătească pentru perturbări majore.

„Așteptați-vă la anulări, închideri de drumuri, întârzieri în trafic și personal de urgență”.

Pasagerii au fost sfătuiți să utilizeze rute alternative și să verifice statusul zborurilor, în condițiile în care aeroportul ar putea rămâne închis până în jurul orei 14:00, ora locală.

Sursa video – X/@KolHaolam – imagini amator

Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane de luptă după ce ținte aeriene au fost detectate în apropiere de Tulcea, lângă Sulina

