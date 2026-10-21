Pro TV ar putea „resuscita” unul din primele show-uri de succes din istoria postului, Dansez pentru tine, scrie Pagina de Media. Emisiunea ar fi deja în faza de pregătire.

Conturile de socializare pentru noul Dansez pentru tine au fost deja create. Face sau nu Pro TV emisiunea?

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Surse apropiate producției au declarat că „se lucrează”.

Potrivit sursei citate, cei din Pro TV sunt deja în faza de pregătire a viitoarei emisiuni și de găsire a concurenților.

Producția ar urma să intre pe post în prima parte a anului 2027.

Dansez pentru tine ar urma să fie difuzată la fel „ca pe vremuri”, cu producție live, nu înregistrată.

Este luată în calcul chiar și formula inițială de prezentatori: Iulia Vântur și Ștefan Bănică Jr.

De coordonarea emisiunii se va ocupa Mihaela Nuțu, care în prezent este la Vocea României.

„Indicii” despre un viitor Dansez pentru tine?

Contactaţi de Paginademedia.ro, oficialii Pro TV nu au răspuns în niciun fel la întrebări.

Există însă „indicii care au stârnit speculații”, scrie TVmania, legat de un posibil nou show Dansez pentru tine.

„Roxana Hulpe, prezentatoarea Ştirilor PRO TV din weekend, a început lecţiile de dans sportiv alături de Rareş Cojoc şi Andreea Matei, campioni mondiali şi europeni la categoria standard adulţi”.

„Jurnalista a dezvăluit că a petrecut 45 de minute învăţând primii paşi şi că pregăteşte o surpriză pentru care are la dispoziţie o lună”, mai notează TVmania.

„Surse din piaţa media susţin că emisiunea Dansez pentru tine ar putea reveni la PRO TV” şi că „până în acest moment, însă, nu există o confirmare oficială privind relansarea formatului.”, mai scrie publicația.

Show-ul Dansez pentru tine a numărat 14 sezoane și i-a avut câștigători, printre alții, pe Andra, Alex Velea, Andreea Bălan, Giulia, Jean de la Craiova, Cătălin Moroşanu, Octavian Strunilă, Corina Bud, Jojo, Roxana Ionescu şi Ilinca Vandici.