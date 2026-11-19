Bertrand Meheut, fostul președinte al Canal+, a murit la vârsta de 75 de ani, informează Paris Match.

Bertrand Meheut a condus Canal+ timp de 13 ani, fiind o personalitate proeminentă a industriei media, transmite „Le Telegramme”.

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Omul de televiziune, născut în Rennes, a fost creierul din spatele restructurării Canal+.

S-a alăturat companiei în 2002 și a rămas alături de colegii săi până în 2015, în calitate de CEO și președinte al Consiliului.

Acesta l-a succedat pe Xavier Couture, în februarie 2003, moștenind o companie cu mari probleme financiare.

Datorită unui plan riguros de reorganizare, absolventul École des Mines de Nancy a reușit să readucă profitabilitatea grupului și facă noi achiziții, precum canalele Direct 8 și Direct Star, redenumite apoi D8 și D17.

Bertrand Meheut a părăsit Canal+ după preluarea business-ului de către Vincent Bollore în 2015.

Ulterior, Meheut a avut funcții de conducere în mai multe companii franceze de top: vicepreședinte al consiliului director SFR, președinte PMU (2018-2020) și a lucrat la lansarea, în 2021, a France Channel, alături de Julien Verley, o platformă de streaming dedicată pieței nord-americane, specializată în difuzarea și promovarea de programel culturale franceze.

În 2025, Bertrand Meheut a fost desemnat președinte al comitetului de remunerație COJOP French Alps 2030 (Comitetul de Organizare a Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Iarnă „Alpii Francezi 2030”).

Managerul a demisionat în data de 2 februarie 2026, motivând „o stagnare semnificativă, care l-a determinat să aibă dubii cu privire la succesul proiectului, în privința termenelor-limită și a costurilor”.

Imagine ilustrativă modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Sursa foto: Envato (ilustrativ) / sports.orange.fr (interior)