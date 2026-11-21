Studiourile Disney au început producția la o nouă ecranizare a celebrei francize „Singur acasă„, iar de această dată actorul Macaulay Culkin revine în rolul principal, transmite publicația Variety. Scenariul este scris de Culkin, alături de actorii Seth Rogen și Evan Goldberg.

Noul film „Singur acasă” ar urma să marcheze revenirea actorului Macaulay Culkin, acum în vârstă de 46 de ani, în franciza care i-a adus faima, la vârsta de numai nouă ani, când a interpretat rolul lui Kevin McCallister.

Producția se află în stadiu incipient, iar detaliile despre acțiune și distribuție rămân, deocamdată, secrete. Disney a refuzat să comenteze.

Înainte de a se dedica pe deplin proiectului „Singur acasă”, Rogen și Goldberg trebuie să finalizeze producția la o comedie horror originală, destinată studioului Universal, pe care intenționează să o și regizeze.

Filmul „Singur acasă” cu Macaulay Culkin, un succes la box-office

Filmul original „Singur acasă” („Home Alone”) a avut premiera în 1990, cu Macaulay Culkin în rolul principal. Producția s-a bucurat de un succes enorm, inclusiv la publicul român.

Filmul i-a mai avut în distribuție pe Joe Pesci, în rolul lui Harry, Daniel Stern, în rolul lui Marv, Catherine O’Hara și John Heard, care i-au interpretat pe părinții lui Kevin.

Realizat cu un buget de aproximativ 18 milioane de dolari, lungmetrajul a încasat circa 476,7 milioane de dolari la nivel mondial, potrivit Box Office Mojo

Pelicula a fost urmată, în 1992, de „Singur acasă 2”, care s-a bucurat de un entuziasm similar din partea publicului.

Franciza „Singur acasă” include cinci filme

Franciza a continuat cu producția „Singur acasă 3”, 1997, urmată de „Singur acasă 4”, în 2002, și „Singur acasă 5”, 2012. Filmele nu au avut parte de același succes, precum primele două producții, în care Culkin a interpretat rolul principal.

FOTO: Profimedia