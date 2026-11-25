Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a amendat televiziunea Antena 3 CNN cu 50.000 de lei, aproximativ 10.000 de euro, pentru emisiuni în care realizatorii Mihai Gâdea şi Cătălina Porumbel au criticat măsurile fostului guvern Bolojan, inclusiv blocarea angajarilor de la Marie Curie, în contextul decesului unui nou-născut. Sancțiunea a vizat și discuțiile în direct cu membrii PNL, unul dintre aceștia fiind chiar Cristina Pocora, fost membru al CNA, transmite Pagina de Media.

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Cel care a propus sancțiunea a fost Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, iar demersul a fost susținut de alţi şapte membri, Daniela Bârsan, Oana Dincă, Orsolya Borsos, Ionel Palăr, Vasile Bănescu, Dorina Rusu şi Mircea Toma. Trei dintre membri prezenţi în şedinţă, Monica Gubernat, Lucian Dindirică şi Georgică Severin, au votat pentru o amendă mai mică, de 20.000 de lei.

„Marea problemă a acestor emisiuni pe care le-am văzut este că moderatorul îi modera pe invitaţi împotriva oricărei idei care venea dinspre guvern […]. Am să folosesc exact aceeaşi expresie pe care am folosit-o şi în cazul Realitatea TV: atât doamna Porumbel, cât şi domnul Gâdea s-au comportat ca nişte birjari atunci când era vorba de moderarea invitaţilor. Adică erau dirijaţi în direcţia în care trebuie să meargă atacul. Exact aşa am folosit şi acelaşi cuvânt l-am folosit şi în privinţa Ancăi Alexandrescu”, a spus Jucan în argumentarea propunerii de sancţionare a televiziunii.

Ce s-a întâmplat în emisiunile Antena 3 sancționate de CNA

Una dintre emisiunile sancționate de CNA a fost ediţia Decisiv din 20 iulie, unde invitatul Mirel Curea a numit conducerea PNL și membrii de partid „conducere scelerată”, „tâmpiţi”, „partid de agarici”, „pitici de grădină”. În cadrul aceleiași ediții, moderatoarea Cătălina Porumbel a intrat în polemică directă cu parlamentarii liberali Silviu Coşea şi Ovidiu Bîlcea.

În dialogul cu senatorul Silviu Coşea, intervenit prin Zoom, moderatoarea a cerut întreruperea legăturii:

„Puteţi să tăiaţi zoomul domnului Coşea? Aici nu este PNL, domnule Coşea, ori respectaţi regulă, ori plecaţi din această emisiune”. Ulterior, i-a transmis: „Domnule Coşea scoateţi capul din punctajul PNL-ului”. În discuţia cu Ovidiu Bîlcea, moderatoarea a afirmat: „Victimizaţi-vă, victimizaţi-vă. Că altceva ce să faceţi? Soluţii pentru ţară n-aveţi” şi „Ba, domnule, l-aţi pus pe icoană”, referindu-se la Ilie Bolojan.

În ediţia Sinteza zilei din 23 iulie, moderatorul Mihai Gâdea a asociat decizia premierului de a bloca angajările la Spitalul „Marie Curie” cu decesul unui sugar internat la secţia ATI Nou-Născuţi:

„Cum se numeşte domnule Bolojan ceea ce ai făcut dumitale? Este cumva vorba de omor din culpă? […] Să începem însă cu primele victime ale reformei Bolojan, un copil care a murit la Marie Curie”. Ulterior, acesta a reiterat afirmaţia: „A murit un copil pentru că nu a vrut să deblocheze 22 de posturi”.

De asemenea, Mirel Curea a avut un schimb de replici tăios cu liberala Cristina Pocora, fost membru al CNA, care a susţinut că legea salarizării se află în stadiul de proiect tehnic.

În cadrul emisiunii, realizatorul Mihai Gâdea i-a adresat întrebări precum:

„Dumneavoastră nu vă e ruşine, doamna Pocora? Dumneavoastră nu vă e ruşine? Veniţi cu mizeriile astea, insultaţi pe toţi medicii din România” sau „Dumneavoastră, îmi cer scuze, nu vreau să vă jignesc, dar dumneavoastră nu înţelegeţi. Dânsa a adus nişte argumente, dar mi-e teamă că nu puteţi să le urmăriţi”.

CNA i-a luat apărarea liberalei Cristina Pocora: „Vreau să-mi exprim admiraţia”

În ședința CNA, în care Antena 3 a fost amendată, unul dintre membrii CNA, dialogul cu liberala Cristina Pocora unul dintre membrii CNA, Adriana Păpurea a ținut să-și exprime „admirația” față de fosta ei colegă.

„Înainte de toate vreau să-mi exprim admiraţia pentru doamna Pocora. Îmi exprim admiraţia pentru atitudinea şi modul în care şi-a susţinut punctul de vedere doamna Pocora.

Doamna Pocora este o prezenţă activă la mai multe televiziuni, dar dânsa şi-a susţinut punctul de vedere, a avut un singur mesaj pe care l-a transmis sub diverse forme, dar a spus un singur lucru: «Este un proiect, face parte din PNRR şi asta trebuie să facem, noi suntem Consiliul Tehnic». Mai departe, indiferent ce a fost întrebată, putem să constatăm cu toţii că domnia sa alte detalii nu a dat. Este posibil ca şi modul în care le-a răspuns să fi generat acest tip de atitudine.”

CNA invocă lipsa de „imparțialitate și echilibru” a emisiunilor sancționate

Potrivit Consiliului Național al Audiovizualului, emisiunile sancționate de la Antena 3 CNN au încălcat prevederi precum „imparţialitatea şi echilibrul în dezbateri”.