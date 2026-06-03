Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a remarcat o legătură între premierul interimar Bolojan și contractul SAFE primit de Digi. Acesta a observat că întreg programul gigant de înarmare a fost gestionat de omul de încredere al lui Bolojan, Mihai Jurca.

Detalii AICI ). Dezvăluirea privind acest contract a fost făcută de jurnalistul Dan Andronic (

Omul de încredere al lui Bolojan, adus de la Oradea, s-a ocupat de SAFE

SAFE. Fostul secretar general al Guvernului amintește că pentru 6 apariții la postul Digi 24, compania care îl deține s-a ales cu un contract de aproape 200 milioane de euro pe zona cyber. Într-un comentariu postat pe pagina sa de Facebook, Ștefan Radu Oprea arată cazul lui Mihai Jurca (foto jos). Deși nu are nicio competență militară, ci numai administrativă, fiind adus de premierul Bolojan de la Oradea, a manageriat întregul program

196 de milioane de euro și șase apariții exclusive.

Guvernul Bolojan a publicat marți lista contractelor SAFE. Cel mai mare contract din zona cyber. 196 de milioane de euro pentru Digi România S.A. — o platformă de securitate cibernetică.

Contractele SAFE au fost coordonate din partea Guvernului de Cancelaria Primului Ministru. Șeful acesteia, Mihai Jurca, este unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Bolojan. Nu un tehnocrat neutru — un om de încredere al premierului, implicat direct în acest proces.

Bolojan, primit la Digi „cu moderatori amabili și camere favorabile” Radu Ștefan Oprea mai remarcă faptul că premierul demis a beneficiat de un tratament preferențial la postul TV amintit. Iar compania care include și Digi 24 nu are o competență autentică în domeniul de securitate cibernetică pentru care a primit contractul. Același Digi care l-a invitat pe Bolojan în exclusivitate în septembrie, noiembrie, ianuarie, martie, aprilie și mai. Șase ori în nouă luni, cu moderatori amabili și camere favorabile.

Nu e un lanț complicat. E un triunghi mic și strâns: premierul, omul său de la Cancelarie și televiziunea care îl peria în direct. Există firme românești cu experiență reală în securitate cibernetică, validate internațional. Digi România este o companie reputabilă, dar care oferă servicii de televiziune prin cablu. Și a primit totuși cel mai mare contract din lista SAFE pe zona digitală. Cei care ani de zile au predicat despre integritate și conflict de interese? Se aude? Sau rămâneți în tăcere deplină…

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