Prima pagină » Diverse » Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, face legătura dintre Bolojan și contractul SAFE primit de Digi: „196 de milioane de euro și șase apariții exclusive”

Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, face legătura dintre Bolojan și contractul SAFE primit de Digi: „196 de milioane de euro și șase apariții exclusive”

Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, face legătura dintre Bolojan și contractul SAFE primit de Digi:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover
Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a remarcat o legătură între premierul interimar Bolojan și contractul SAFE primit de Digi. Acesta a observat că întreg programul gigant de înarmare a fost gestionat de omul de încredere al lui Bolojan, Mihai Jurca.
Dezvăluirea privind acest contract a fost făcută de jurnalistul Dan Andronic (Detalii AICI).

Omul de încredere al lui Bolojan, adus de la Oradea, s-a ocupat de SAFE

Într-un comentariu postat pe pagina sa de Facebook, Ștefan Radu Oprea arată cazul lui Mihai Jurca (foto jos). Deși nu are nicio competență militară, ci numai administrativă, fiind adus de premierul Bolojan de la Oradea, a manageriat întregul program SAFE. Fostul secretar general al Guvernului amintește că pentru 6 apariții la postul Digi 24, compania care îl deține s-a ales cu un contract de aproape 200 milioane de euro pe zona cyber. 

Mihai Jurca, șeful cancelariei primului ministru. Foto: Facebook

196 de milioane de euro și șase apariții exclusive.
Guvernul Bolojan a publicat marți lista contractelor SAFE. Cel mai mare contract din zona cyber. 196 de milioane de euro pentru Digi România S.A. — o platformă de securitate cibernetică.
Contractele SAFE au fost coordonate din partea Guvernului de Cancelaria Primului Ministru. Șeful acesteia, Mihai Jurca, este unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Bolojan. Nu un tehnocrat neutru — un om de încredere al premierului, implicat direct în acest proces.
Radu Oprea, atac la adresa lui Dragoș Pîslaru. A transmis un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan

Radu Oprea

Bolojan, primit la Digi „cu moderatori amabili și camere favorabile”

Radu Ștefan Oprea mai remarcă faptul că premierul demis a beneficiat de un tratament preferențial la postul TV amintit. Iar compania care include și Digi 24 nu are o competență autentică în domeniul de securitate cibernetică pentru care a primit contractul.

Același Digi care l-a invitat pe Bolojan în exclusivitate în septembrie, noiembrie, ianuarie, martie, aprilie și mai. Șase ori în nouă luni, cu moderatori amabili și camere favorabile.

Nu e un lanț complicat. E un triunghi mic și strâns: premierul, omul său de la Cancelarie și televiziunea care îl peria în direct. Există firme românești cu experiență reală în securitate cibernetică, validate internațional. Digi România este o companie reputabilă, dar care oferă servicii de televiziune prin cablu. Și a primit totuși cel mai mare contract din lista SAFE pe zona digitală. Cei care ani de zile au predicat despre integritate și conflict de interese? Se aude? Sau rămâneți în tăcere deplină…
AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Fritz, reacție după numirile de la ICR: O colaboratoare a lui Adrian Năstase și un colaborator al lui Călin Georgescu
Digi24
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a scăpat de pedeapsa inițială. Cum a încercat să își acopere urmele
Cancan.ro
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Adevarul
Presa maghiară anunță un posibil blackout în România. Cât de real este pericolul și ce capcană ascunde iarna viitoare
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Click
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de ziua lui. A fost invitată și asistenta medicală: „Nu l-a scăpat din ochi!”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Cancan.ro
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Smaraldele din mormintele conducătorilor din Panama au venit din Columbia
EVENIMENT Primul urs recidivist din Poiana Brașov a fost executat. Sentința a fost luată cu probe incontestabile
20:01
Primul urs recidivist din Poiana Brașov a fost executat. Sentința a fost luată cu probe incontestabile
Criza politică dă peste cap Constituția. La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar miniștrii interimari trebuie să plece. Experții avertizează: „Ce se întâmplă n-are nicio legătură cu Constituția, cu democrația, cu nimic”
19:51
Criza politică dă peste cap Constituția. La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar miniștrii interimari trebuie să plece. Experții avertizează: „Ce se întâmplă n-are nicio legătură cu Constituția, cu democrația, cu nimic”
ARTĂ Două tablouri cu pisici găsite într-o ghenă de gunoi au adus unui cuplu din Marea Britanie o mică avere. Cu cât s-au vândut la licitație
19:44
Două tablouri cu pisici găsite într-o ghenă de gunoi au adus unui cuplu din Marea Britanie o mică avere. Cu cât s-au vândut la licitație
CONTROVERSĂ Lia Olguța Vasilescu, mesaj tranșant către primarul Buzăului, Constantin Toma: „Nu înțeleg de ce n-a demisionat din PSD”
19:42
Lia Olguța Vasilescu, mesaj tranșant către primarul Buzăului, Constantin Toma: „Nu înțeleg de ce n-a demisionat din PSD”
SCANDAL Piedone l-a dat în judecată pe fiul său. Ce a solicitat Primăriei Sectorului 5
19:34
Piedone l-a dat în judecată pe fiul său. Ce a solicitat Primăriei Sectorului 5
INCIDENT Pilot american de F-15E, implicat în două incidente de doborâre în aceeași campanie militară: „O coincidență extrem de neobișnuită”
19:22
Pilot american de F-15E, implicat în două incidente de doborâre în aceeași campanie militară: „O coincidență extrem de neobișnuită”

Cele mai noi

Trimite acest link pe