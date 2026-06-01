Răzvan Dumitrescu a anunțat ce va face după plecarea de la Antena 3 CNN. Jurnalistul a exclus revenirea la o altă televiziune

Răzvan Dumitrescu rămâne în presă după ce a anunțat, în direct la Antena 3 CNN, că pleacă de la postul de televiziune. Cunoscutul jurnalist a declarat, pentru Paginademedia.ro, că nu va continua la o altă televiziune „clasică” ci își va continua activitatea în zona DCNews, platformă pe care a fondat-o în urmă cu 16 ani, alături de Bogdan Chireac.

Întrebat despre ce urmează după finalul colaborării cu Antena 3 CNN, Răzvan Dumitrecut a făcut trimitere directă la proiectul său online. Jurnalistul realizează de aproximativ 10 ani emisiunea online „Ce se întâmplă”, difuzată pe DCNews.

„Niciodată n-am plecat de la DCNews, unde am fost înainte chiar de a veni la Antena 3, în calitate de fondator, alături de Bogdan Chirieac”, a declarat jurnalistul.

Ce spune Dumitrescu despre revenirea pe TV

De asemenea, Răzvan Dumitrescu nu a oferit detalii despre eventuale proiecte noi și, întrebat dacă va face și altceva în afara emisiunii online, acesta a răspuns: „Nu comentez, vom vedea”. În schimb, jurnalistul a exclus varianta unei colaborări cu o altă televiziune clasică.

Jurnalistul și-a anunțat demisia în direct

Răzvan Dumitrescu a anunțat, în direct la Antena3 CNN, că pleacă de la postul de televiziune. Acesta le-a mulțumit publicului și colegilor din redacție și a subliniat că a fost ultima emisiune realizată la postul de televiziune.

„De 15 ani, realizez emisiunea la Antena 3, au fost ani intenși. Vă mulțumesc pt încrederea pe care mi-ați acordat-o. Aceasta a fost ultima ediție la Subiectiv. A fost ultima emisiune realizată la Antena 3 CNN. Le mulțumesc colegilor din redacție”, a anunțat Răzvan Dumitrescu la Antena3.

