Prima pagină » Diverse » Răzvan Dumitrescu a anunțat ce va face după plecarea de la Antena 3 CNN. Jurnalistul a exclus revenirea la o altă televiziune

Răzvan Dumitrescu a anunțat ce va face după plecarea de la Antena 3 CNN. Jurnalistul a exclus revenirea la o altă televiziune

Răzvan Dumitrescu a anunțat ce va face după plecarea de la Antena 3 CNN. Jurnalistul a exclus revenirea la o altă televiziune
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Răzvan Dumitrescu rămâne în presă după ce a anunțat, în direct la Antena 3 CNN, că pleacă de la postul de televiziune. Cunoscutul jurnalist a declarat, pentru Paginademedia.ro, că nu va continua la o altă televiziune „clasică” ci își va continua activitatea în zona DCNews, platformă pe care a fondat-o în urmă cu 16 ani, alături de Bogdan Chireac.

Întrebat despre ce urmează după finalul colaborării cu Antena 3 CNN, Răzvan Dumitrecut a făcut trimitere directă la proiectul său online. Jurnalistul realizează de aproximativ 10 ani emisiunea online „Ce se întâmplă”, difuzată pe DCNews.

„Niciodată n-am plecat de la DCNews, unde am fost înainte chiar de a veni la Antena 3, în calitate de fondator, alături de Bogdan Chirieac”, a declarat jurnalistul.

Ce spune Dumitrescu despre revenirea pe TV

De asemenea, Răzvan Dumitrescu nu a oferit detalii despre eventuale proiecte noi și, întrebat dacă va face și altceva în afara emisiunii online, acesta a răspuns: „Nu comentez, vom vedea”. În schimb, jurnalistul a exclus varianta unei colaborări cu o altă televiziune clasică.

Jurnalistul și-a anunțat demisia în direct

Răzvan Dumitrescu a anunțat, în direct la Antena3 CNN, că pleacă de la postul de televiziune. Acesta le-a mulțumit publicului și colegilor din redacție și a subliniat că a fost ultima emisiune realizată la postul de televiziune.

„De 15 ani, realizez emisiunea la Antena 3, au fost ani intenși. Vă mulțumesc pt încrederea pe care mi-ați acordat-o. Aceasta a fost ultima ediție la Subiectiv. A fost ultima emisiune realizată la Antena 3 CNN. Le mulțumesc colegilor din redacție”, a anunțat Răzvan Dumitrescu la Antena3.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent
SCANDAL O mașină de Poliție din Galați a fost trasă pe dreapta de agenții de la Rutieră pentru depășirea vitezei legale
18:41
O mașină de Poliție din Galați a fost trasă pe dreapta de agenții de la Rutieră pentru depășirea vitezei legale
INEDIT George Simion, imagini alături de fiul său, la Camera Deputaților, de 1 Iunie. Ce mesaj a transmis soția liderului, Ilinca
18:32
George Simion, imagini alături de fiul său, la Camera Deputaților, de 1 Iunie. Ce mesaj a transmis soția liderului, Ilinca
ANUNȚ Bărbații ucraineni de vârstă militară riscă să piardă protecția în UE, în timp ce Kievul este în căutarea de noi recruți
18:04
Bărbații ucraineni de vârstă militară riscă să piardă protecția în UE, în timp ce Kievul este în căutarea de noi recruți
ULTIMA ORĂ Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
17:53
Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
SHOWBIZ Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit oficial. Ceremonie discretă la Londra înaintea unei nunți fastuoase în Sicilia
17:49
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit oficial. Ceremonie discretă la Londra înaintea unei nunți fastuoase în Sicilia
DEZVĂLUIRI Drona care a generat panică în Finlanda și traversat Estonia era ucraineană. Presa ar fi dat vina pe Rusia, inițial
17:46
Drona care a generat panică în Finlanda și traversat Estonia era ucraineană. Presa ar fi dat vina pe Rusia, inițial

Cele mai noi

Trimite acest link pe