Proiect pilot. Diana Buzoianu începe „împădurirea plajelor” Mamaia-Năvodari. Ce copaci vor fi plantați

Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia–Năvodari. Lărgirea plajelor este benefică, dar crează și un disconfort turiștilor. Aceștia nu beneficiază de nici un petec de umbră natrală pe sute de hectare. Conform Diana Buzoianu acest lucru va fi remediat, vor fi create perdele verzi, la fel ca pe plajele sălbatice din Grecia. Pinii sunt copacii care pot fi aclimatizați cel mai bine în acest sol ostil.

„Litoralul românesc are nevoie de soluții pentru turism de calitate. Pe plajele lărgite artificial avem suprafețe mari de nisip expuse direct soarelui și vântului. Testăm, prin acest proiect pilot, crearea unor zone naturale de umbră, integrate în peisaj și adaptate condițiilor de la Marea Neagră.

Turiștii au dreptul să se răcorescă gratis pe litoral

„Am primit solicitări de la oameni în acest sens, am analizat cele mai potrivite soluții și astăzi suntem pregătiți să facem ultimii pași pentru a le și pune în practică. Turiștii au dreptul să se răcorescă pe litoral și fără să plătească neapărat costul unei umbrele pe plajă sau la terasă”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Proiectul este lansat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), prin instituțiile din subordine și în parteneriat cu administratorul plajelor, în zona Mamaia Nord–Năvodari. Scopul este de a îmbunătăți peisajul litoralului și de a crea zone naturale de umbră pe sectoarele de plajă supra-lărgite.

Pinii vor umbri Mamaia

În etapa pilot este propusă plantarea a 220 de puieți și vor fi folosite specii precum:

Pinus halepensis – pin de Alep

Pinus pinea

Pinus nigra

Tamarix spp.

Elaeagnus angustifolia – sălcioară.

Proiectul răspunde unor probleme tot mai vizibile pe litoral:

suprafețele de plajă lărgite prin lucrările de combatere a eroziunii costiere sunt, în multe zone, lipsite de vegetație

în timpul verii, aceste suprafețe se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului.

În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori și arbuști adaptați mediului litoral contribuie la:

îmbunătățirea microclimatului

creșterea confortului pentru turiști

stabilizarea locală a nisipului.

Proiectul, intitulat „Aliniamente forestiere experimentale pentru îmbunătățirea peisajului și crearea de zone de umbră pe plaja Mamaia–Năvodari”, va fi implementat gradual, în perioada 2026–2031.

Inițiativa aparține MMAP, Gărzii Forestiere Naționale și Administrației Naționale „Apele Române” – ABA Dobrogrea-Litoral. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va asigura suport tehnic și o parte din materialul vegetal, precum și cu sprijin de specialitate din partea autorităților silvice din Grecia.

Recomandarea autorului: Fenomen bizar la Marea Neagră, care nu s-a mai petrecut de zece ani. Cum arată acum plajele din Mamaia după o furtună care a schimbat complet peisajul