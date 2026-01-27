Prima pagină » Diverse » Fenomen bizar la Marea Neagră, care nu s-a mai petrecut de zece ani. Cum arată acum plajele din Mamaia după o furtună care a schimbat complet peisajul

27 ian. 2026, 22:38, Diverse
Fenomen bizar la Marea Neagră, care nu s-a mai petrecut de zece ani. Cum arată acum plajele din Mamaia după o furtună care a schimbat complet peisajul
FOTO - Captură video: Observator TV/Antena 1

Plaja din Mamaia Nord s-a umplut de un strat gros de scoici, rapane și midii, pe mai mulți kilometri, după o furtună de intensitate medie, dar suficient de puternică cât să agite marea și să aducă la mal viețuitoare din larg.

Practic, nisipul nu se mai vede în multe zone, dispărând sub dune de vietăţi marine, aduse pe ţărm de valuri mari, stârnite de vântul puternic din ultimele zile. Marea a înaintat 15 metri pe plajă, iar o umbrelă cu stuf şi mai mulţi palmieri au intrat la apă, potrivit Observator TV, care oferă imagini inedite de la malul mării.

„Valurile au o înălţime de 2 metri. Este vorba despre un val de hulă. Toate aceste organisme, scoici, care stau pe fundul mării şi în nisip sunt cumva aruncate de curenţi pe mal”, a explicat Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific.

„O iarnă ceva mai călduţă i-a permis rapanei să nu mai rămână îngropată atâta timp. Şi o furtună nu foarte mare, dar cu valuri mari din larg, au scos-o la mal în cantităţi impresionante”, a explicat și biologul marin Victor Niţă.

În schimb, cercetătorii au descoperit specii interesante, în covorul de vietăţi marine.

„Avem o scoică venită din Asia, mult mai recent decât rapana. Dacă marea e tot mai caldă şi tot mai productivă de substanţă organică vine tot mai mult influenţa mediteraneană şi iată avem specii invazive”, explică Adrian Bîlbă, cercetător ştiinţific.

Pentru localnici, peisajul este spectaculos, însă disconfortul apare rapid, mai ales din cauza mirosului.

FOTO – Captură video: Observator TV/Antena 1

Mai mult, stratul gros de scoici este, acum, un pericol pentru cei care se aventurează pe plajă sau chiar în mare. Totuși, biologii ne liniștesc și spun că fenomenul nu este un semn că marea este poluată şi nu va avea niciun efect negativ.

