Prevenție, protecție sau investiție? Ce riști să omiți din calcule

Un venit stabil și bani economisiți lunar pot crea sentimentul că viitorul familiei este în siguranță. Apariția unui copil, un credit pentru locuință sau o problemă de sănătate pot schimba însă bugetul și responsabilitățile, iar planul financiar trebuie să țină pasul.

În acest proces, economisirea nu mai este singura preocupare. Prevenția, protecția financiară și investițiile devin componente ale aceluiași plan, fiecare cu un rol diferit. Provocarea nu este neapărat să alegi între ele, ci să stabilești câtă atenție și câte resurse ar trebui să aloci fiecăreia, în funcție de etapa de viață și de responsabilitățile familiei.

De la economii pentru cheltuieli și urgențe la protecție financiară

Modul în care românii își stabilesc prioritățile financiare arată că economisirea rămâne una dintre principalele preocupări. Potrivit unui studiu realizat în 2026 la inițiativa Allianz-Țiriac, prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), pe un eșantion de 1.218 respondenți, 27% dintre români ar alege să economisească dacă ar putea îmbunătăți ceva în planul lor financiar. În schimb, 15% ar prioritiza siguranța financiară prin asigurări și doar 9% investițiile. Aceste opțiuni reflectă obiective diferite, dar nu ar trebui privite neapărat ca alternative.

O rezervă accesibilă rapid ajută la cheltuieli neprevăzute sau la depășirea unei perioade fără venit. Dar, odată cu apariția copiilor sau asumarea unui credit, același venit susține mai multe obligații. Ratele, facturile și costurile copiilor continuă chiar dacă unul dintre părinți nu mai poate lucra. O asigurare de viață poate oferi sprijin beneficiarilor în caz de deces. În funcție de produs și de nevoi, protecția poate include și invaliditatea sau bolile grave. Pentru creditele ipotecare, My Credit Protect de la Allianz-Țiriac poate acoperi soldul creditului în limita sumei asigurate, dacă se produce un risc prevăzut în contract.

Banii pentru urgențe și banii investiți au destinații diferite

Economisirea permite acumularea unei rezerve pentru cheltuieli curente în caz de urgență. Educația copiilor sau completarea veniturilor la pensie presupun acumularea unor resurse pe termen lung, în timp ce protecția financiară urmărește limitarea consecințelor unor evenimente neprevăzute. Investițiile pot contribui la aceste obiective, dar valoarea lor poate fluctua. De aceea, banii necesari unei urgențe trebuie evaluați separat de sumele investite.

Pentru cei care urmăresc atât protecție, cât și investiții, Allianz-Țiriac oferă asigurări de viață cu componentă investițională , precum Dinamic Invest și Premium Invest. Acestea combină cele două componente în condițiile fiecărui contract. Alegerea trebuie să țină cont de durata investiției, riscuri, costuri și accesul la bani.

Prevenția completează planul prin măsuri care pot reduce probabilitatea apariției unor probleme sau pot limita consecințele lor. Controalele medicale, întreținerea locuinței și evaluarea periodică a riscurilor pot ajuta la identificarea unor probleme înainte să genereze consecințe mai mari.

Când trebuie să-ți refaci calculele

O persoană care locuiește singură și nu are datorii poate avea nevoi de protecție diferite față de o familie cu doi copii și un credit ipotecar. În primul caz, prioritățile pot include constituirea unui fond de urgență, protecția în caz de accident sau incapacitate de muncă și economisirea pentru obiective personale. În al doilea caz, responsabilitățile sunt mai mari, iar pierderea unui venit poate afecta simultan mai multe persoane.

Apariția unui copil, contractarea unui credit, schimbarea veniturilor sau apropierea pensionării sunt momente potrivite pentru revizuirea planului financiar.

O asigurare de viață poate oferi sprijin financiar beneficiarilor dacă persoanei asigurate i se întâmplă ceva neprevăzut care o ia de lângă cei dragi. Protecția poate fi completată, în funcție de nevoi, cu acoperiri pentru invaliditate sau boli grave. Iar investițiile pot avea un rol important în acest proces, dar trebuie diferențiate de economiile destinate cheltuielilor imediate. Banii investiți pot fi expuși fluctuațiilor pieței, iar valoarea lor poate crește sau scădea.

Nu există o proporție universală între economisire, protecție și investiții care să funcționeze pentru toate familiile. O familie poate avea investiții importante, dar prea puține economii disponibile pentru o urgență. Poate avea venituri ridicate, dar obligații financiare care ar deveni dificil de susținut dacă unul dintre adulți nu ar mai putea lucra. Sau poate economisi constant, fără să fi evaluat riscurile care ar putea afecta aceste economii.

De aceea, siguranța financiară nu ar trebui măsurată exclusiv prin valoarea banilor acumulați, ci și prin capacitatea familiei de a-și continua planurile atunci când apar schimbări neașteptate. Pentru că o moștenire de viață se construiește și prin deciziile care îi ajută pe cei dragi să păstreze ceea ce ați realizat împreună.