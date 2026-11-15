Asigurarea de la serviciu poate înceta odată cu schimbarea jobului. La ce să te uiți înainte de plecare

Schimbarea locului de muncă poate modifica și protecția financiară a familiei, chiar dacă noua ofertă include un venit mai mare. Asigurarea de viață oferită de angajator funcționează în baza contractului încheiat de companie, iar ieșirea din grupul asigurat și includerea într-unul nou au propriile condiții.

În comparația dintre două oferte, mențiunea „asigurare de viață” nu spune, singură, cât de asemănătoare sunt beneficiile. Pentru angajat, diferențele pot deveni relevante atât în perioada dintre două joburi, cât și după începerea noii activități.

Plecarea din companie poate schimba protecția familiei

Într-o asigurare de grup, compania încheie contractul pentru persoanele incluse în grupul asigurat. Protecția angajatului funcționează potrivit acelui contract, iar modificările de personal se reflectă și în administrarea asigurării.

Înainte de plecarea din companie, angajatul poate solicita departamentului de resurse umane confirmarea datei până la care rămâne asigurat și a condițiilor aplicabile. La noul angajator, sunt relevante data includerii în asigurare și documentele care confirmă protecția.

În evaluarea protecției, contează riscurile acoperite, sumele asigurate, persoanele incluse și condițiile în care se acordă indemnizațiile. De exemplu, dacă protecția în caz de deces include atât boala, cât și accidentul, dacă există acoperiri pentru invaliditate sau anumite afecțiuni grave și ce limite sunt prevăzute.

Este utilă și distincția dintre persoana asigurată și beneficiar. Persoana asigurată este cea asupra căreia sunt evaluate riscurile prevăzute în contract. Beneficiarul este persoana îndreptățită să primească indemnizația în situația stabilită prin poliță. Desemnarea partenerului ca beneficiar în caz de deces nu echivalează cu asigurarea propriei sale vieți.

Pentru familie, comparația dintre cele două pachete de beneficii arată ce protecție continuă, ce se modifică și ce ar trebui completat. Un salariu mai mare poate crește resursele lunare, în timp ce schimbarea asigurării poate modifica sprijinul disponibil într-o situație gravă. Ambele fac parte din evaluarea financiară a noului job.

O poliță individuală poate completa beneficiul oferit de companie

Protecția individuală poate fi construită în paralel cu asigurarea de grup, în funcție de nevoile familiei. Contractul propriu permite alegerea unei perioade și a unei sume asigurate raportate la responsabilitățile personale, cu respectarea condițiilor produsului.

Life Plan de la Allianz-Țiriac acoperă riscul de deces din boală sau accident pe durata contractului. Suma asigurată este aleasă în funcție de nevoi, iar beneficiarii sunt desemnați în poliță. Durata poate fi cuprinsă între 10 și 30 de ani, potrivit opțiunii și condițiilor aplicabile.

Pentru o poliță încheiată și plătită în nume propriu, schimbarea angajatorului nu presupune ieșirea dintr-un grup asigurat. Contractul continuă în condițiile sale, inclusiv cele privind plata primelor și comunicarea modificărilor relevante. Dacă este încheiată o asigurare nouă pentru completarea protecției, data intrării ei în vigoare trebuie confirmată înainte de a fi inclusă în calculele familiei.

Economiile pentru studiile unui copil sau pentru începutul lui de viață independentă sunt adunate de-a lungul mai multor etape profesionale. Dacă un venit dispare în urma unui eveniment acoperit, indemnizația poate reduce nevoia de a consuma aceste economii. Verificarea asigurării la schimbarea jobului ajută la păstrarea resurselor pe care părinții le pregătesc pentru copii.

„Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.