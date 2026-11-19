Într-o familie în care un părinte lucrează, iar celălalt se ocupă de copii și de gospodărie, salariul arată doar o parte din contribuția economică a fiecăruia. Îngrijirea celor mici, transportul la școală și organizarea vieții de zi cu zi presupun timp și muncă. Dacă părintele care le asigură nu le mai poate face, o parte dintre aceste activități poate deveni o cheltuială.

Familia poate avea nevoie de o bonă, de un program after-school sau de ajutor în gospodărie. Partenerul care lucrează poate fi nevoit să își reducă programul profesional ori să renunțe la deplasări. Bugetul ajunge astfel să suporte costuri suplimentare chiar dacă venitul părintelui salariat continuă.

Pentru părinții preocupați de viitorul copiilor, această contribuție merită inclusă în evaluarea resurselor pe care vor să le pregătească. Continuitatea îngrijirii depinde și de banii disponibili pentru organizarea ei.

Munca de acasă poate ține locul unor servicii plătite

O zi obișnuită poate include pregătirea meselor, drumurile la grădiniță sau la școală, însoțirea la activități și supravegherea copiilor până seara. În jurul acestui program sunt organizate cumpărăturile, treburile casei și întâlnirile care țin de sănătatea sau educația celor mici.

Cât timp unul dintre părinți le preia, familia poate să nu aibă nevoie să aloce bani separat pentru fiecare activitate. Costul devine vizibil când trebuie găsită o altă persoană care să le asigure.

Nevoile diferă în funcție de vârsta copiilor, de programul școlii și de sprijinul disponibil. Un copil mic poate avea nevoie de supraveghere mare parte din zi. Pentru unul mai mare pot conta transportul, mesele și orele dintre terminarea cursurilor și întoarcerea părintelui de la serviciu.

O evaluare realistă pornește de la această organizare concretă: cine face lucrurile astăzi, cine le-ar putea prelua și pentru care ar fi necesar un serviciu plătit.

Protecția financiară trebuie raportată și la nevoile de îngrijire

Un calcul bazat exclusiv pe salariul pierdut poate omite cheltuielile generate de absența părintelui care se ocupă de casă și de copii. Pentru o imagine mai completă, familia poate estima costurile serviciilor necesare și perioada în care ar avea nevoie de ele.

Contează și resursele deja disponibile. Economiile pot susține o reorganizare temporară, însă folosirea lor pe termen lung poate reduce sumele pregătite pentru studiile copiilor sau pentru alte obiective.

Asigurarea de viață poate avea un rol în pregătirea acestui sprijin. Life Plan de la Allianz-Țiriac prevede plata unei indemnizații către beneficiari în cazul decesului acoperit al persoanei asigurate. Banii pot susține cheltuielile curente, educația copiilor sau alte nevoi ale familiei, în condițiile poliței.

Evaluarea protecției poate porni, așadar, și de la costul continuării îngrijirii. Discuția despre persoana asigurată și suma potrivită trebuie să țină cont de situația familiei și de condițiile de acceptare ale asigurătorului.

Pentru un părinte fără venit propriu, grija oferită zilnic copiilor are consecințe concrete asupra bugetului. Pregătirea unor resurse pentru continuarea acestei îngrijiri este o formă de sprijin pe care o poate lăsa mai departe: posibilitatea ca nevoile copiilor să fie susținute și atunci când el nu mai este alături de ei.

„Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.