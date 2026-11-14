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Copiii și părinții pot depinde de același venit. Responsabilitățile care schimbă calculul protecției financiare

Copiii și părinții pot depinde de același venit. Responsabilitățile care schimbă calculul protecției financiare
Sursa foto: Envato
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Ajutorul financiar pentru părinți nu are întotdeauna o zi fixă de plată. Poate însemna o investigație medicală, înlocuirea unui aparat din casă sau o contribuție la cheltuielile unei luni mai dificile. Sumele sunt plătite pe măsură ce apare nevoia și pot rămâne în afara calculelor despre cât costă, de fapt, întreținerea familiei.

Pentru o persoană care își crește copiii și își ajută părinții, același venit susține însă responsabilități în două gospodării. O schimbare a situației sale financiare poate avea consecințe pentru mai multe persoane decât cele cu care locuiește. Această legătură trebuie inclusă în planificarea financiară. Mai ales când sprijinul oferit părinților a devenit, treptat, o resursă pe care aceștia se bazează.

Sprijinul pentru părinți poate lipsi din buget, deși susține cheltuieli esențiale

Diferența dintre un cadou și un sprijin financiar necesar se vede în ceea ce s-ar întâmpla în absența lui. Unele cheltuieli pot fi amânate. Altele, precum medicamentele sau serviciile de îngrijire, trebuie susținute în continuare.

Pentru evaluarea acestei responsabilități, este utilă privirea asupra unui an întreg. Plățile mici și repetate, împreună cu intervențiile mai consistente, arată mai bine contribuția reală decât suma trimisă într-o singură lună. Contează și dacă ajutorul este împărțit cu frații sau cu alți membri ai familiei și ce resurse proprii au părinții.

În diaspora, această dependență financiară este documentată de un studiu Allianz-Țiriac realizat prin CURS în 2026, pe 1.184 de respondenți. Aproape patru din zece consideră că familia rămasă în România nu și-ar putea menține nivelul de trai fără sprijinul lor în cazul unui eveniment grav. Dintre cei care trimit bani în țară, 43% îi folosesc pentru întreținerea părinților sau a altor membri ai familiei.

Economiile pentru copii pot ajunge să acopere urgențele întregii familii

Când este analizată nevoia unei asigurări de viață, sprijinul oferit părinților merită luat în calcul alături de cheltuielile propriei gospodării. Reperul este partea din nevoile familiei extinse care depinde efectiv de venitul persoanei asigurate.

Durata acestei dependențe poate fi diferită pentru fiecare generație. Copiii au nevoie de sprijin până când ajung să se întrețină singuri. În cazul părinților, necesarul poate evolua odată cu sănătatea, capacitatea de a se gospodări sau accesul la alte resurse. Un calcul care include aceste diferențe ajută la alegerea unei sume asigurate și a unei perioade de protecție potrivite.

Este importantă și separarea resurselor disponibile de banii deja destinați unor obiective. Economiile pentru studiile copilului pot fi accesibile într-o urgență, dar folosirea lor schimbă ceea ce familia îi va putea oferi mai târziu. Ceea ce le va rămâne copiilor depinde și de resursele pe care familia se poate baza într-o perioadă dificilă, pentru a continua să-i ajute pe părinți fără să consume economiile pregătite pentru cei mici.

Părinții pot fi desemnați beneficiari ai asigurării de viață a copilului adult

O soluție precum Life Plan de la Allianz-Țiriac acoperă riscul de deces al persoanei asigurate, din boală sau accident, pe durata contractului. În cazul unui eveniment acoperit, indemnizația este plătită beneficiarilor desemnați, conform condițiilor poliței. Pot fi aleși unul sau mai mulți beneficiari, în funcție de persoanele pe care asiguratul dorește să le protejeze.

Pentru cine susține două generații, alegerea beneficiarilor trebuie discutată împreună cu destinația sprijinului financiar. Contează cine ar avea nevoie de bani și pentru ce perioadă, astfel încât protecția să reflecte responsabilitățile reale ale persoanei asigurate.

Planul poate include și clauze suplimentare pentru riscuri care afectează adultul în timpul vieții, precum anumite afecțiuni grave sau invaliditatea, în condițiile specifice fiecărei clauze. Acestea pot oferi sprijin financiar atunci când persoana care îi ajută pe ceilalți are ea însăși nevoie de resurse. Riscurile acoperite, limitele și excluderile trebuie analizate separat de protecția în caz de deces.

Sprijinul dintre generații se schimbă în timp. Părinții care au contribuit cândva la începutul de drum al copiilor pot avea, la rândul lor, nevoie de ajutor. Includerea acestei realități în planul financiar permite familiei să pregătească din timp resursele necesare, fără ca fiecare situație dificilă să oblige la refacerea planurilor pentru copii.

Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.

Sursa foto: Envato

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