Situația care poate epuiza rapid economiile. Câți bani ar trebui să avem în fondul de urgență

Un fond de urgență poate acoperi o reparație neașteptată, câteva luni fără venit sau o cheltuială importantă pe care nu ai anticipat-o. O problemă gravă de sănătate presupune însă tratamente și recuperare care, de cele mai multe ori, depășesc câteva luni, iar viața familiei trebuie reorganizată. Cheltuielile cresc, veniturile pot scădea, iar economiile trebuie să susțină familia o perioadă mai îndelungată.

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În asemenea situații, chiar și o rezervă construită în ani poate ajunge sub presiune. De aceea, când îți evaluezi siguranța financiară, contează cât ai economisit, dar mai ales ce ar trebui să acoperi cu acești bani dacă nu ai mai putea lucra și cât timp ar putea susține nevoile familiei.

Cât ar trebui să ai în fondul de urgență

Recomandările obișnuite de planificare financiară pornesc de la constituirea unei rezerve care să acopere între trei și șase luni de cheltuieli esențiale. Este o regulă orientativă utilă pentru situații temporare, precum pierderea locului de muncă sau apariția unor cheltuieli neprevăzute.

Un diagnostic grav poate genera însă o presiune financiară diferită. Pe lângă investigații, tratamente și medicamente, pot apărea costuri de transport, cazare în alt oraș, îngrijire la domiciliu sau recuperare. În același timp, persoana diagnosticată poate avea nevoie să își întrerupă activitatea profesională, iar un alt membru al familiei poate fi nevoit să își reducă programul de lucru pentru a-i oferi sprijin.

Să luăm exemplul unei familii care are cheltuieli esențiale de 7.000 de lei pe lună și a economisit 42.000 de lei, echivalentul a șase luni de cheltuieli. Dacă, în urma unui diagnostic, veniturile familiei scad la 4.000 de lei lunar și apar cheltuieli suplimentare de 3.000 de lei, economiile vor trebui să acopere un deficit lunar de 6.000 de lei. În acest scenariu ipotetic, rezerva s-ar putea epuiza în aproximativ șapte luni.

Calculul arată cât de important este ca protecția financiară să fie gândită și pentru situații care depășesc durata unei urgențe obișnuite.

Un diagnostic grav poate afecta simultan sănătatea și veniturile

Problemele de sănătate se află printre principalele îngrijorări ale românilor. Potrivit unui studiu realizat în 2026 la inițiativa Allianz-Țiriac, prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), pe un eșantion de 1.218 respondenți, 45% dintre români indică problemele de sănătate printre riscurile care îi preocupă cel mai mult. În același timp, 41% spun că prioritizează cheltuielile pentru sănătate atunci când apare o problemă, în timp ce 44% amână controalele medicale preventive.

Din perspectivă financiară, vulnerabilitatea unei familii nu depinde exclusiv de costul tratamentului. Contează și capacitatea de a menține veniturile, de a continua plata ratelor și de a susține cheltuielile curente fără a renunța la toate economiile sau la planurile construite pentru viitor.

Pentru o familie cu copii, folosirea integrală a economiilor poate însemna inclusiv amânarea unor obiective importante, precum educația copiilor sau achiziția unei locuințe. De aceea, o problemă medicală poate produce efecte financiare care continuă mult după încheierea tratamentului.

Economiile se construiesc în timp, însă riscurile nu așteaptă

Acumularea unei rezerve consistente poate dura ani. O problemă de sănătate poate apărea înainte să ajungi la suma propusă sau poate consuma inclusiv banii destinați educației copiilor ori cumpărării unei locuințe.

Acesta este motivul pentru care protecția e importantă încă din etapa construirii economiilor. Fondul de urgență asigură bani disponibili imediat, iar o asigurare poate aduce resurse suplimentare pentru riscurile prevăzute în contract.

În cazul unei asigurări de viață cu o clauză pentru boli grave , indemnizația poate ajuta atât la plata tratamentului, cât și la susținerea cheltuielilor familiei și compensarea veniturilor pierdute. Clauza suplimentară pentru afecțiuni medicale grave disponibilă în cadrul anumitor asigurări de viață Allianz-Țiriac acoperă 20 de afecțiuni și intervenții chirurgicale, printre care anumite forme de cancer, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, insuficiența renală cronică sau transplantul major de organe.

Suma asigurată poate fi cuprinsă între 10.000 și 100.000 de euro, în funcție de opțiunea aleasă și de condițiile contractuale. Banii pot fi folosiți pentru tratament, dar și pentru acoperirea cheltuielilor familiei, compensarea veniturilor pierdute sau susținerea perioadei de recuperare.

Cum construiești o rezervă financiară care să reziste și într-o situație gravă de sănătate

Un plan financiar adaptat riscurilor de sănătate ar trebui să pornească de la câteva întrebări concrete: care sunt cheltuielile lunare pe care familia nu le poate amâna, cât timp ar putea funcționa bugetul cu un singur venit și ce resurse ar fi disponibile dacă unul dintre adulți nu ar mai putea lucra?

Primul nivel de protecție îl reprezintă economiile lichide, disponibile pentru urgențele obișnuite. Al doilea poate fi o asigurare care să faciliteze accesul la servicii medicale, în limitele contractului. Iar al treilea nivel poate include protecția financiară pentru boli grave, invaliditate sau deces, adaptată responsabilităților familiei. Împreună, acestea asigură protecția și stabilitatea financiară a familiei în momentele în care este cel mai mult nevoie.