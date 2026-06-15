Ion Cristoiu: Acordul de pace în Orientul Mijlociu: Donald Trump vine la G7 pentru a impune pacea și în Ucraina

„Din lectura site-urilor românești, înțeleg că la noi în țară subiectul numărul 1 de discuție, de controversă, de polemici, îl reprezintă desemnarea de către președintele Nicușor Dan a lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL să formeze noul guvern”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

„Prim-vicepreședintele a acceptat această desemnare hoțească, încălcând grav statutul PNL care prevede că premierul este propus de către un organism colectiv, prin vot. Nu poți să accepți desemenarea de către președinte, câtă vreme, nu numai că nu ai fost desemnat de propriul partid, tu fiind prim-vicepreședinte, dar nici măcar să-i anunți pe ceilalți colegi. Însă, despre tărăboi trebuie să vedem diseară dacă este exclus sau nu din PNL, dar eu voi vorbi despre anunțul privind acordul semnat între SUA și Iran, anunț făcut Trump azi-noapte. Anunțul, și nu semnarea. Semnarea are loc vineri, la Geneva. Aici, în Franța, televiziunile au luat foc, de dimineață au început cu dezbaterea acestui eveniment istoric.

Anuțul este urmat cu oarecare întârziere, a fost urmat de salutări din partea președintelui comsiei. Anunțul vine în ziua de naștere a lui Trump, cu acest spactacol de forță, dar nu cred că a fost important, ci faptul că a coincis cu începutul reiuniunii G7 de la Evian. Aici vine un Donald Trump triumfător, care a rezolvat una dintre cele mai mari probleme de la 1948, și anume, pacea globală din zonă. Este o reașeazare a lumii în acea zonă. Altfel va discuta cu europenii despre pacea din Ucraina, pentru că următoarea etapă, din perspectiva lui 4 iulie, este pacea din Ucraina. Europenii îi pregăteau o capcană lui Trump, vine și Zleenski să facă presiuni, să spună că trebuie să continue războiul, că Rusia e pe terminate, numai că Trump a vorbit la telefon, s-a lăsat felicitat și de către Putin, iar acum venind ca un făcător pace, va pretinde să facă pace și în Europa. Asta cred că este uluitoarea semnificație a anunțului”, a mai continuat scriitorul.