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Ion Cristoiu: Guvernul Tomac – La plesneală sau Plan Diabolic?!

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În pastila sa editorială de vineri, gazetarul Ion Cristoiu lansează dezbaterea momentului: „Guvernul Tomac – La plesneală sau Plan Diabolic?!”

„Din 1990 până acum, în dubla mea calitate de cetățean și de jurnalist, am urmărit și comentat toate momentele numite „formarea noului guvern”, repet, după alegeri sau după o moțiune de cenzură care a trecut împotriva guvernului.

Președintele convoca partidele parlamentare, numai partidele parlamentare, nu și grupurile parlamentare, așa cum, în chip anticonstituțional, a făcut Nicușor Dan. La sfârșitul acestor procese se încheiau consultările, consultări la care fiecare partid venea cu o propunere de premier. Președintele desemna un premier, o persoană. Persoana respectivă o lua din partid în partid, cu lista guvernului și cu programul de guvernare, ca să obțină voturile necesare trecerii guvernului. Sau, dacă nu reușea, după câteva zile era clar că nu reușește să facă majoritate și își depunea mandatul. Președintele desemna o altă persoană pentru formarea guvernului și îi făcea o altă încercare.

Dacă i se părea că poate să treacă guvernul, mergea în Parlament și, de regulă, în asemenea cazuri, în toate cazurile, guvernul a trecut, cu excepția cazului din martie 2020, dacă nu mă înșel, când Klaus Iohannis a vrut să provoace alegeri anticipate.

Deci nu există o cădere oficială a guvernului nou format în Parlament, pentru că premierul desemnat, persoana desemnată ca premier, își depunea mandatul. Era limpede în câteva zile.

Bun, nu am întâlnit până acum o mai mare sumă de ciudățenii ca în cazul formării guvernului Eugen Tomac.

Prima: după o lună de zile de neînțelesă chibzuială, Nicușor Dan îl desemnează pe Eugen Tomac. S-a presupus că a fost o lună de zile pentru ca președintele să negocieze cu partidele majoritatea pentru un guvern tehnocrat, așa cum ne arată, ne dezvăluie Adrian Papahagi, unul dintre miniștrii propuși, care a renunțat. Aceste înțelegeri n-au existat.

Doi: desemnarea lui Eugen Tomac este ciudată pentru cazul în care e vorba de un guvern într-o țară cu mari probleme economice. Trebuia să fie un mare economist sau un mare finanțist. În niciun caz Eugen Tomac, care a fost președintele unui partid, PMP, pe care a pierdut două alegeri. A devenit europarlamentar și consilier onorific pe probleme de diasporă, nu economice. Deci nu se pricepe la economie.

Trei: premierul desemnat s-a întâlnit cu partidele, dar la întâlnirile cu partidele nu a prezentat nici lista guvernului și nici programul de guvernare.

Este astăzi vineri și, ca să nu mai spun că i-am pierdut numărul bizareriilor, domnul Tomac nu a prezentat încă oficial lista guvernului. Ba chiar lista de propuneri se schimbă de la o zi la alta, la fel și programul de guvernare.

Teoretic, duminică se încheie cele 10 zile și acum domnia sa nu și-a depus mandatul, spune că merge în Parlament și, în același timp, totul pare o improvizație.

Deja un partid, PNL, a anunțat oficial că nu îl sprijină. Celelalte partide urmează să se pronunțe, dar este clar că nu are sprijin. Cu toate acestea, Eugen Tomac merge mai departe.

Deci sunt mai multe posibilități. Nu mă pronunț.

Explicația unu: Eugen Tomac are asigurată majoritatea. Este o chestiune secretă pe care o știu doar domnia sa și președintele, iar guvernul va trece.

Doi: Eugen Tomac își depune mandatul mâine sau duminică, în ultimul moment.

Trei: Eugen Tomac prezintă guvernul și acesta cade în Parlament.

Explicațiile pot fi următoarele: este un plan diabolic, iar Eugen Tomac, în mod conștient, și-a asumat rolul de iepure, în așa fel încât, la a doua încercare, o altă persoană să facă guvernul. Nu știu care este varianta.

Doi: totul este la plesneală, adică în stilul lui Nicușor Dan. A zis: „Bă, hai să încercăm și cu Tomac. Dacă merge, merge. Dacă nu merge, nu merge.”

Deci, astăzi, în dimineața aceasta, nu pot spune decât să pun această întrebare: ori este un plan, ori este la plesneală, ori este un plan diabolic?”, spune Ion Cristoiu.

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