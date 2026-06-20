Ion Cristoiu: O nouă victimă a nevolniciei lui Nicușor Dan – Adrian Veștea

În Pastila sa editorială de sâmbătă, 20 iunie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „o nouă victimă a nevolniciei lui Nicușor Dan: Adrian Veștea”.

„Ieri, vineri, s-a înregistrat o premieră în ultimele decenii, și anume o demonstrație anti-prezidențială în Piața Victoriei. Nu am spus premieră post-decembristă, deoarece demonstrații anti-prezidențiale au fost numai în primul mandat al lui Ion Iliescu. De atunci nu s-a mai întâmplat să se organizeze demonstrații anti-prezidențiale, și pentru faptul că „tefeliștii” i-au avut apoi la Palatul Cotroceni pe oamenii lor, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Klaus Iohannis.

Această demonstrație, organizată de data aceasta de ONG-uri obscure, a fost îndreptată împotriva lui Nicușor Dan, la un an și ceva de mandat, și a fost gândită ca o reacție la convocarea lui Ciprian Ciucu la DNA și la pierderea procesului de către Dominic Fritz. Este interesantă această demonstrație. Acest protest a fost cultivat de presa bolojenistă.

Există o presă puternică bolojenistă, în frunte cu Digi, o televiziune finanțată direct de Ilie Bolojan, cu vreo 200 de milioane de euro, și trecută într-un fel sub tăcere de către restul presei, care, mai mult sau mai puțin, exprimă ezitarea mogulilor, a unor moguli, dacă să treacă sau nu de partea lui Ilie Bolojan, în războiul acestuia pe viață și pe moarte cu Nicușor Dan. O simplă privire aruncată asupra acestei demonstrații va fi văzut, va fi observat absența vedetelor „tefeliste”. Nu mă refer la Victor E. Bengiucă. Era greu de presupus că-l aducea cineva în cărucior, dar oricum au lipsit, deși ele s-au exprimat împotriva lui Nicușor Dan. După ce i-au dat măcar sarmalele pe rețelele sociale, ponderea uriașă a unor cetățeni care puteau fi de la distanță funcționari din spatele ghișeului. Știți că în România nimic nu este mai acru, mai insuportabil, mai revoltător decât tanti din spatele ghișeului de la ANAF sau de la primărie.

Am văzut în filmulețele de pe internet că marea majoritate a celor care afișau acolo, cum să zic, lozinci anti-Traian și anti-Nicușor Dan erau, de departe, tipul imposibil, revoltător al mutrei de la ghișeu. Bărbații mai sunt cum mai sunt, dar ele, mai ales că marea lor majoritate sunt de mult trecute de o perioadă critică a vârstei feminine. Nu erau, ca pe vremuri, la demonstrațiile acestea, și romi și personaje tinere.

Deci a fost limpede că această mișcare de protest a fost organizată de noua alianță între Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Mă mir că n-au fost și de la unguri, iar această alianță a constituit protestul. Totuși, a fost un punct însemnat obținut de Ilie Bolojan în bătălia cu Palatul Cotroceni.

Adăugăm și faptul că s-a adăugat unei alte victorii uriașe ale lui Ilie Bolojan, și anume convocarea consiliului de la PNL, care a acceptat, așa, peste noapte, fără preludiu, fără dezbatere, modificarea radicală a statutului, în așa fel încât duminică Ilie Bolojan să fie un fel de Ceaușescu al PNL. Și sigur, Ciucu nu contează că a fost chemat la DNA — să fie, tovarăși, e na, ce ușor de înțeles — vedem că vestea se conturează că n-are nicio șansă nici în PNL și nici ca premier. Deci asistăm la o nouă victimă a năvalniciei lui Nicușor Dan; se conturează Adrian Veștea și, probabil, după aceste uriașe victorii ale lui Ilie Bolojan, și alții vor trece de partea lui, din partea sistemului.”, spune Ion Cristoiu.