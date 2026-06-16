Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: O premieră în PNL: Gruparea antiBolojan s-a manifestat public. Urmează ruperea partidului?

Ion Cristoiu: O premieră în PNL: Gruparea antiBolojan s-a manifestat public. Urmează ruperea partidului?

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție ședința PNL, după ce Nicușor Dan a decis să îl desemneze premier pe Adrian Veștea.

„Ieri, 15 iulie, Ilie Bolojan, venit de urgență de la Chșinău, unde participa la Congresul PAS al Maiei Sandu, pe fondul unui război cu Nicușor Dan, care o giugiulește mai tare pe Maia Sandu. Venit de la Chișinău, a convicat Biroul Politic Național, un organism de conducere al PNL, după el ca importanță este Consiliul Național și apoi vine Congresul. Față de Biroul Executiv, Biroul Politic Național are puteri însemnate. A convocat această ședință pentru a discuta situația nemaipomenită în care se află PNL în urma deciziei lui Nicușor Dan de a desemna ca premier desemnat, ca persoană îndreptuită să formeze Guvernul pe prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea”, a spus Ion Cristoiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Digi24
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Mediafax
Părinții își URMĂRESC copii pe telefon. Ajută sau nu?
Click
Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea, chiar în timpul unui live al actorului pe TikTok: „O să-ți găsești copilul rece”
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mai plătești parcarea dacă urci cu două roți pe trotuar? Care e regula de parcare cu jumătate de mașină pe carosabil în 2026
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
De ce este important să ne gândim la moștenirea pe care o lăsăm în urmă
BANI Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu: „Vin în găști, vin aduși de mașini, se întâlnesc între ei”
09:49
Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu: „Vin în găști, vin aduși de mașini, se întâlnesc între ei”
ACTUALITATE Au venit datele de la INS. Valentin Stan: Avem o inflație de 10,9% după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan. Inflația a crescut și mai mult față de luna aprilie
09:30
Au venit datele de la INS. Valentin Stan: Avem o inflație de 10,9% după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan. Inflația a crescut și mai mult față de luna aprilie
CONTROVERSĂ Acordul lui Trump cu Iranul provoacă nedumerire la G7. Aliații SUA așteaptă răspunsuri de la Washington. „Temele fierbinți”, marile necunoscute
09:29
Acordul lui Trump cu Iranul provoacă nedumerire la G7. Aliații SUA așteaptă răspunsuri de la Washington. „Temele fierbinți”, marile necunoscute
OPINIE Claudiu Năsui dă lecții de educație financiară: „Cum să nu te lași păcălit de statul român”
09:29
Claudiu Năsui dă lecții de educație financiară: „Cum să nu te lași păcălit de statul român”
LEGE A fost prins al șaselea urs din zona municipiului Brașov. Localnicii, disperați de prezența animalului sălbatic, au sunat la 112
09:12
A fost prins al șaselea urs din zona municipiului Brașov. Localnicii, disperați de prezența animalului sălbatic, au sunat la 112
ACTUALITATE Crin Antonescu: „AUR nu este un partid extremist și nici nu are cum să fie ignorat votul oamenilor”
09:00
Crin Antonescu: „AUR nu este un partid extremist și nici nu are cum să fie ignorat votul oamenilor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe