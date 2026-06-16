Ion Cristoiu: O premieră în PNL: Gruparea antiBolojan s-a manifestat public. Urmează ruperea partidului?

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție ședința PNL, după ce Nicușor Dan a decis să îl desemneze premier pe Adrian Veștea.

„Ieri, 15 iulie, Ilie Bolojan, venit de urgență de la Chșinău, unde participa la Congresul PAS al Maiei Sandu, pe fondul unui război cu Nicușor Dan, care o giugiulește mai tare pe Maia Sandu. Venit de la Chișinău, a convicat Biroul Politic Național, un organism de conducere al PNL, după el ca importanță este Consiliul Național și apoi vine Congresul. Față de Biroul Executiv, Biroul Politic Național are puteri însemnate. A convocat această ședință pentru a discuta situația nemaipomenită în care se află PNL în urma deciziei lui Nicușor Dan de a desemna ca premier desemnat, ca persoană îndreptuită să formeze Guvernul pe prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea”, a spus Ion Cristoiu.