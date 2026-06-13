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Ion Cristoiu: În premieră de la debutul crizei politice, USR anunță că PNL, USR și UDMR sunt gata să formeze un guvern minoritar

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În cel mai recent jurnal din seria Pastila lui Cristoiu, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție formarea noului guvern în România.

„Deși înaintea ședinței comitetului politic al USR au circulat în presă, pe la colțuri, pe toate canalele și în berării, zvonul că USR ar putea să decidă votarea guvernului Eugen Tomac, din simplu motiv că USR este un partid aliat al președintelui și acesta a cerut partidelor responsabilitate, încredere în acest guvern Eugen Tomac. Prin urmare, s-a făcut raționamentul că USR, nevoit să aleagă între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, a optat pentru președinte. Contrar acestor zvonuri, decizia a fost zdrobitoare din punct de vedere al voturilor. Peste 90% au fost pentru respingerea guvernului Eugen Tomac”, a spus Ion Cristoiu.

„Nu are nicio șansă să ajungă guvern”

„Practic, guvernul mai mult sau mai puțin improvizat condus de Eugen Tomac, nu mai are nicio șansă să treacă prin Parlament. Nu are nicio șansă să ajungă guvern. Nu cred că în această decizie a contat o alegere între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, chiar dacă Nicușor Dan a fost cel care a cerut partidelor de dreapta să îl voteze pe Eugen Tomac deoarece «Eugen Tomac e candidatul meu și dacă e candidatul meu, e și candidatul țării», vorba coanei Zoițica, în «O scrisoare pierdută», când i se adresează candidatului Cațavencu.

Cred că decizia a fost mult influențată de noutatea care s-a văzut imediat în declarația lui Dominic Fritz, și anume că USR respinde un guvern tehnocrat, pledând pentru un guvern politic minoritar. A spus Criza este politică și soluția trebuie să fie tot politică. Este nevoie de o soluție asumată, transparentă, în care legătura este clară între cine ia decizia și cine își asumă răspunderea politică pentru consecințele deciziei. De aceea, noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern, care chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri. USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere»”, a continuat publicistul.

„Vom vedea dacă premierul propus va fi Ilie Bolojan”

„Așadar, Dominic Fritz, în numele USR, dar cred că și în numele PNL și UDMR, a anunțat disponibilitatea partidelor de dreapta de a forma un guvern politic minoritar, desigur, după ce guvernul desemnat va pica la votul de învestitură. Argumentul decisiv împotriva acestui guvern Eugen Tomac a fost faptul că este guvern tehnocrat, USR, în numele partidelor de dreapta, pledând pentru guvern politic. Până acum, partidele de dreapta au șovăit dacă își asumă sau nu guvernarea într-un guvern minoritar.

S-a tot trimis mingea la PSD. Ilie Bolojan, întrebat, a spus că să vadă, după ce cade guvernul, dar Dominic Fritz a vorbit în numele acestor partide, deci ele sunt pregătite să formeze un guvern minoritar ușor de făcut, lista e aproape gata, programul de guvernare e gata. Vom vedea dacă premierul propus va fi Ilie Bolojan . Eu cred că premierul propus de aceste partide va fi Ilie Bolojan. Așadar, sunt sigur că partidele de dreapta sunt gata să formeze un guvern minoritar, la a doua încercare de trecere prin Parlament. Să vedem dacă nu vrea și PSD să formeze un guvern minoritar”, a conchis Ion Cristoiu.

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