Absent de la Congresul PNL, Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan: USR-izarea PNL nu este o simplă acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă

Absent de la Congresul PNL, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, îl acuză pe Ilie Bolojan de USR-izarea PNL și ironizează „rădăcinile” din numele moțiunii cu care premierul demis candidează la șefia partidului.

„Azi, la congres, Ilie Bolojan candidează la șefia PNL cu o moțiune intitulată «Modernizare cu Rădăcini». Rădăcinile, în cazul de față, lipsesc cu desăvârșire.

Unii dintre noi au spus-o de luni de zile: USR-izarea PNL nu este o simplă acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă.

O conducere construită cu oameni care au descoperit că sunt liberali în această săptămână. Printre ei, Dragoș Pîslaru, care în decembrie 2024 obținea 1% ca lider de partid, își asuma eșecul și promitea un pas în spate. Pasul în spate pare că îl aduce direct în conducerea PNL.

„PNL a trecut prin lucruri mai grele”

Între timp, cei 12 președinți de consilii județene, cei 1.150 de primari, zecile de mii de aleși locali care au construit acest partid județ cu județ, sat cu sat — sunt spectatori. Oameni care au bătut la uși, care au câștigat voturi pentru PNL când nu era ușor, care au ținut partidul în viață în teritoriu, află azi că locul lor în conducere a fost ocupat de cineva care săptămâna trecută era în alt partid.

Sau în niciunul.

Domnul Bolojan a decis că munca voastră de zeci de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate în altă parte. E un partid cu 150 de ani de istorie. Iar istoria asta nu se rescrie într-un congres.

PNL a trecut prin lucruri mai grele. Va trece și prin acesta. Rămâne doar o întrebare: când își vor da seama membrii PNL că ceea ce se construiește azi în numele lor nu mai seamănă cu partidul pentru care au votat?”, a scris Hubert Thuma pe Facebook.