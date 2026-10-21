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A apărut personajul care susține că a pus capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. S-a filmat și și-a postat mărturia pe Facebook. Reacția AUR

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Consilierul parlamentar Adrian Jucătoru a transmis, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, că el este cel care a pus capul de porc în fața casei lui Marius Lulea și a lipit stickerele cu ochii lui Diabolik, personaj cunoscut drept „Regele Terorii”. Acesta susține că întreaga acțiune ar fi fost pusă la cale chiar la inițiativa lui Marius Lulea, prin intermediul Ariadnei Cîrligeanu, deputata care a intrat cu gloanțe în Parlament.

UPDATE: AUR a transmis într-o reacție pentru Mediafax, că gestul extrem făcut de Adrian Jucătoru a fost îndreptat către George Simion. Partidul le cere tuturor persoanelor implicate să își recunoască vina.

„Afirmațiile recente apărute în spațiul public cu privire la episodul „capului de porc” ridică întrebări grave privind o posibilă înscenare a acestui episod, pusă la cale pentru a compromite AUR, pe președintele partidului, George Simion, și membrii din familia acestuia. Cerem persoanelor implicate să își exprime în mod onest poziția cu privire la cele relatate”, a reacționat AUR într-o declarație transmisă Mediafax.

Știrea inițială

Adrian Jucătoru și-a recunoscut vinovăția prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele sociale. Adrian Jucătoru spune că persoana care l-a determinat să recurgă la gestul extrem a fost Ariadna Cîrligeanu, deputată AUR de Botoșani, care în trecut a încercat să intre cu gloanțe în Parlament.

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„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și cap de porc din Tunari sunt eu. Mi s-a spus că astfel îi facem rău lui George Simion și că trebuie o schimbare la vârful partidului.”, a transmis Adrian Jucătoru în videoclipul publicat pe Facebook.

Acesta mai spune că familia lui George Simion a fost implicată în acțiune pentru ca totul să pară mai credibil și și-a cerut scuze pentru acest lucru. De asemenea, consilierul a indicat-o pe deputata AUR de Botoșani, Ariadna Cîrligeanu, ca fiind cea care „l-a indus” să facă acest gest reprobabil.

„I-am implicat inclusiv familia (familia lui Simion – n.r) pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru.. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu. Regret enorm”.

Marius Lulea a depus o plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei

Reamintim că, un cap de porc, interpretat ca simbol al trădării, a fost lăsat în fața casei lui Marius Lulea, cofondator AUR și critic al lui George Simion. De asemenea, pe poarta locuinței sale a fost lipit și un sticker cu ochii lui Diabolik, personaj cunoscut drept „Regele Terorii”.

Marius Lulea / Foto – Mediafax

Într-un interviu exclusiv pentru Gândul, Marius Lulea a susținut că este ținta unei campanii de intimidare, după ce a găsit capul de porc în fața locuinței. Acesta a explicat că a predat Poliției imagini care ar putea ajuta la identificarea autorilor și l-a indicat pe George Simion drept principal suspect.

„Săptămâna trecută a apărut un afiș la mine, cu un personaj din desene animate. Nu m-am simțit intimidat. Dar astăzi, când am ieșit afară, am constatat că era un cap de porc. Simion a stat în Sicilia vreo trei luni, i-o fi venit vreo idee. Capul de mort înseamnă amenințare cu moartea. Sunt mai mulți colegi din AUR care au primit. Sunt toți critici de-ai lui. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. S-a întâmplat săptămâna trecută și astăzi, iată, o nouă amenințare”, a declarat Marius Lulea pentru Gândul.

George Simion a respins acuzațiile

George Simion a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a respins acuzațiile formulate de Lulea și a cerut ca autoritățile să desfășoare anchete rapide și să stabilească faptele pe baza probelor. Liderul AUR a spus atunci că acuzațiile și controversele sunt o încercare de a lovi în AUR și de a pune presiune asupra partidului înaintea votului pentru învestirea noului Guvern.

Goerge Simion / Foto – Mediafax

„Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea și în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate”, a scris George Simion.

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