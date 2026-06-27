Avocatul Piperea dezvăluie cum se luptă UE cu încălzirea globală. La etajele inferioare ale Comisiei Europene ar fi oprit aerul condiționat. La etajele superioare și la Ursula ar funcționa. „Lupta e pentru iobagi”

Avocatul Gheorghe Piperea dezvăluie cum se luptă UE cu încălzirea globală. Temperaturile ridicate, apropiate de pragul canicular, sunt resimțite atât la Bruxelles, cât și în alte zone europene. Confortul termic, însă, potrivit postării, nu ar fi pentru toți. El aduce în atenție o situație care ar fi avut loc în sediul Comisiei Europene.

Gheorghe Piperea critică, într-o postare publicată pe Facebook, modul în care ar fi fost gestionată climatizarea în sediul Comisiei Europene în timpul caniculei. Europarlamentarul susține că măsurile ar fi afectat diferit angajații și conducerea instituției. El susține că, de exemplu, în cazul etajelor 1-7, unde lucrează funcționarii de rând, aerul condiționat ar fi oprit. Altfel, între etajele 8-13, unde „lucrează șefii”, așa cum menționează avocatul Piperea, climatizarea ar fi funcțională.

În același mesaj, el formulează critici la adresa politicilor europene și face referiri la situația din Ucraina.

Cum se luptă UE cu încălzirea globală

„Săptămâna trecută a fost destul de cald în Bruxelles. În clădirea Comisiei Europene a fost oprit aerul condiționat la etajele 1-7, din cauza “condițiilor de vreme extremă”. Mă rog, noi numim vară temperatura de 35 de grade în iunie, dar nu ne mai luăm noi de la d-astea… La etajele 8-13 nu s-a oprit aerul condiționat.

La etajele 1-7 lucrează funcționarii de rând. Cam 3000 de oamenii.

La etajele 8-12 lucrează șefii.

La etajul 13 este buncărul Ursulei von der Leyen. Lupta contra încălzirii globale e pentru iobagii de la etajele inferioare.

Vătafii de la etajele intermediare sunt oarecum scutiți de fierbere, iar seniorii chiar au treabă, ei nu pot transpira la 35 de grade. La etajul 13 tre’ să fie răcoare, ca să funcționeze la maxim liderul suprem. Vestea bună este că luni revin ploile și friguțul în capitala UE. O să fie bine la 19 grade. Cam așa e 70% din timp acolo, deci niciun iobag nu are a se plânge. De altfel, iobagii să facă bine să se pregătească de noua realitate din practica mult lăudată a administrației ucrainene: cine are destui bani poate plăti pentru ca altcineva să fie luat cu arcanul la război. Feudalii se vor putea plimba în continuarea brambura prin Europa turistică, cu tone de bani cash asupră-le”, scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.

Europa este afectată, la momentul actual, de un val persistent de căldură, existând zone în care se înregistrează și peste 35 de grade Celsius. Valul fierbinte a provocat zeci de decese. În ultimii ani, la nivelul UE s-au discutat soluții, de altfel, pentru combaterea încălzirii globale. Astfel de soluții urmăresc educerea emisiilor de gaze cu efect de seră și tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto