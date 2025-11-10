Prima pagină » Știri externe » „Aproape inevitabil” planeta va depăși pragul crucial de încălzire de 1,5 °C, avertizează șeful experților în climă ai ONU. Câte scenarii are încălzirea globală?

10 nov. 2025, 22:15, Știri externe
Aproape 200 de țări au trimis reprezentanți la COP30 pentru a discuta provocările implementării Acordului de la Paris din 2015. Din lista țărilor absente la întâlnirea din Brazilia se află și Statele Unite. Donald Trump anunța încă din anul 2017 că intenționează să scoată SUA din Acord, lucru pe care l-a și făcut în anul 2020. Din toate țările prezente, doar jumătate au prezentat planurile naționale pentru combaterea încălzirii globale și doar un sfert din ele au respectat obiectivele Acordului de la Paris.

Este „aproape inevitabil” ca temperatura medie a Pământului să depășească pragul crucial de 1,5 grade Celsius, cel puțin temporar, a anunțat luni șeful grupului de experți climatici ai ONU, Jim Skea,  la deschiderea summit-ului COP30 din Brazilia. Revenirea la o temperatură medie cu 1.5 grade Celsius mai puțin față de perioada preindustrială este încă posibilă, dar necesită eforturi mari pentru a reduce emisiile de carbon care au dus la încălzirea globală.

Organizațiile de mediu se contrazic în predicțiile de creștere a temperaturii globale

Studiul publicat de Climate Analytics în marja summit-ului COP30 contrazice concluziile ONU.  Climate Analysis spune că încălzirea globală ar putea atinge un vârf de 1,7 grade până în 2050, apoi ar putea scădea la 1,5 grade până la sfârșitul secolului. Bineînțeles, asta dacă liderii țărilor ar urma politicile de reducerea a emisiilor de carbon.

Studiul este contrastat de Raportul UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu) privind decalajul emisiilor de carbon, care arată că traiectoriile actuale fac inevitabilă depășirea a 1,5 grade în următorul deceniu. Raportul UNEP constată că angajamentele actuale ar duce la o reducere de doar 10% până în 2035. UNEP estimează că o încălzire de 2,3 grade Celsius până la 2,5 grade Celsius este probabilă, în timp ce creșteri ale temperaturii de până la 2,6°C la 3,3°C sunt previzibile pe baza traiectoriei actuale.

Încălzirea globală este o problemă sistematică care amenință echilibrul Planetei. Creșterea temperaturilor duce la topirea ghețarilor și, implicit la creșterea nivelului mărilor și, inevitabil, la schimbarea salinității apei din mări și oceane. Este dovedit că schimbarea salinității din oceane duce la producerea de fenomene meteo extreme. Sănătatea umană este și ea pusă în pericol din cauza stresului termic și a extinderii bolilor infecțioase. Toate aceste schimbări, chiar dacă nu sunt amintite toate, generează costuri economice mari și au impact asupra resurselor și a stabilității sociale.

Acordul de la Paris semnat acum 10 ani a obligat țările să respecte obiectivul de a „limita creșterea temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale”. Acest lucru pare acum din ce în ce mai puțin probabil, deoarece temperaturile medii globale timp de doi ani consecutivi au crescut peste acest nivel. Mai mult, țările bogate și-au pierdut entuziasmul pentru abordarea problemei climatice, a spus Fiona Harvey, președintele COP30.

