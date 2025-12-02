Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni

Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni

Luiza Dobrescu
02 dec. 2025, 12:14, Actualitate

Nicușor Dan a vorbit luni seara, la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale la Palatul Cotroceni, despre problemele României, printre care se află şi aceea legată de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Preşedintele spune că între timp au fost aduse „multe dovezi” că alegerile au fost influențate, dar că încă nu există un raport complet. În urmă cu o lună, Nicușor Dan a mers însă la Bruxelles unde a prezentat omologilor europeni raportul complet al procurorilor despre acelaşi episod. 

„Am venit cu documentul. Și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și mi-au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere”, spunea Nicușor Dan pe 2 octombrie, la Bruxelles, referitor la raportul anulării alegerilor, întocmit de procurori. Ieri, însă, de Ziua Națională, acelaşi Nicuşor Dan a susţinut că, deşi „avem totuși între timp multe dovezi de faptul că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal”, „nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”.

„1. În temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, anulează întregul proces electoral cu privire la alegerea Preşedintelui României, desfăşurat în baza Hotărârii Guvernului nr. 756/2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2024 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1061/2024 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2024.
2. Procesul electoral pentru alegerea Preşedintelui României va fi reluat în integralitate, Guvernul urmând să stabilească o nouă dată pentru alegerea Preşedintelui României, precum şi un nou program calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare”, anunţa Biroul Electoral Central, prin Decizia nr. 230/D/06.12.2024. , în care anunţa şi motiva anularea alegerilor de anul trecut.

2 octombrie: „Noutatea acestui document este că descrie un mecanism”

Preşedintele răspundea, în 2 octombrie 2025, la Bruxelles, unei întrebări legate de anularea alegerilor din decembrie 2024.

„În primul rând că am venit cu documentul. Și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și mi-au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere.

Am și pentru dumneavoastră, dacă vreți, în limba română, același document. Deci a existat interes. Ca să rezum ce v-am spus de dimineață, noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, site-uri pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de niște firme din Rusia, care trimit la niște așa zise site-uri de știri, care trimit la clone ale unor site-uri care sunt respectabile, deci acest mecanism este descris.

În ceea ce privește ce face Uniunea Europeană, Comisia și-a propus ca, până la sfârșitul acestui an să propună, cel puțin în dezbatere, un așa-numit scut democratic și probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta”, spunea Nicuşor Dan în cadrul declaraţiilor de presă de după prezentarea raportului în faţa liderilor europeni, în octombrie 2025.

1 decembrie: „Nu avem un raport complet”

Preşedintele insistă să joace alba-neagra cu acest raport şi revine, pe 1 decembrie 2025, cu un discurs susţinut la recepţia de la Cotroceni prin care transmite că raportul nu ar fi, totuşi, complet.

„Acum un an, România a anulat alegeri prezidențiale. Și asta a creat un dubiu cu privire la democrația din România și între cetățenii români și în rândul partenerilor noștri. Avem totuși între timp multe dovezi de faptul că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa. Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”, a declarat președintele României.

„Nu ştim cine a fost în spate”, declara Nicuşor Dan presei care l-a întrebat despre acelaşi subiect al anulării alegerilor. În cazul în care preşedintele nu ştie, îi spunem noi cine a fost. Scrie în Raportul pe care l-a prezentat Comisiei Europene.

„Începând cu anul 2022, infrastructura din România a făcut obiectul constant al unor ample atacuri cibernetice, coordonate de actori din Federația Rusă. Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, instituția din România dedicată securității cibernetice, prezintă constant alerte și avertizări privind atacurile înregistrate asupra infrastructurii critice a țării în spațiul virtual”. 

