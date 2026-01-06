Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la prezentarea raportului despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. Șeful statului a dat un răspuns neașteptat și a precizat că a citit în avion documentele ce stau la baza argumentelor din raport.

Nicușor Dan a promis, în repetate rânduri, că va prezenta românilor raportul din ședința CSAT, referitor la anularea primului tur de scrutin din noiembrie 2024. Președintele a menționat că va face public documentul „la începutul acestui an”, fără însă a oferi un termen anume.

Liderul de la Cotroceni a precizat, însă, că s-a uitat pe documentele ce stau la baza raportului în avion.