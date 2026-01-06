Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024

Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024

Ruxandra Radulescu
06 ian. 2026, 22:07, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la prezentarea raportului despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. Șeful statului a dat un răspuns neașteptat și a precizat că a citit în avion documentele ce stau la baza argumentelor din raport.

Nicușor Dan a promis, în repetate rânduri, că va prezenta românilor raportul din ședința CSAT, referitor la anularea primului tur de scrutin din noiembrie 2024. Președintele a menționat că va face public documentul „la începutul acestui an”, fără însă a oferi un termen anume.

Liderul de la Cotroceni a precizat, însă, că s-a uitat pe documentele ce stau la baza raportului în avion.

 „La începutul acestui an, da, o să venim. Chiar acum în avion am citit o parte din materialele pe care se bazează”, a declarat președintele.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică
22:36
Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică
FLASH NEWS Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș”
22:00
Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș”
FLASH NEWS Nicușor Dan nu crede că încalcă Constituția dacă trimite scrisori magistraților
21:55
Nicușor Dan nu crede că încalcă Constituția dacă trimite scrisori magistraților
ULTIMA ORĂ Ce spune Nicușor Dan despre suspendarea sa? „Suspendarea mi se pare total neserioasă. Nu intru în Groenlanda”
21:46
Ce spune Nicușor Dan despre suspendarea sa? „Suspendarea mi se pare total neserioasă. Nu intru în Groenlanda”
ULTIMA ORĂ Pe cine numește Nicușor Dan la SRI și SIE? „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții. Am niște nume. O să mai nuanțăm”
21:38
Pe cine numește Nicușor Dan la SRI și SIE? „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții. Am niște nume. O să mai nuanțăm”
FLASH NEWS Nicușor Dan insistă să facă referendumul în Justiție: „Referendumul o să-l facem. Îl lansăm în ianuarie”
21:32
Nicușor Dan insistă să facă referendumul în Justiție: „Referendumul o să-l facem. Îl lansăm în ianuarie”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Adevarul
Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O maimuță misterioasă de acum 7 milioane de ani ar putea fi cel mai vechi hominid biped

Cele mai noi

Trimite acest link pe