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Cătălin Predoiu, unul dintre cei 4 prim-vicepreședinți PNL, dă semnalul ruperii de Bolojan: soluția ieșirii din impasul politic, instalarea Guvernului Veștea

Ruxandra Radulescu
Cătălin Predoiu, unul dintre cei 4 prim-vicepreședinți PNL, dă semnalul ruperii de Bolojan: soluția ieșirii din impasul politic, instalarea Guvernului Veștea
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Cătălin Predoiu, unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, alături de Adrian Veștea, și-a arătat susținerea față de premierul desemnat, într-o postare pe Facebook, în care propune și refacerea Coaliției. Gestul lui Cătălin Predoiu, unul dintre greii PNL-ului, reprezintă un semnal clar în ceea ce privește o scindare în interiorul partidului în două tabere antagonice: aliații lui Bolojan și susținătorii lui Adrian Veștea.

„Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului, cu un program clar și ferm și cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al Coaliției va fi sancționată cu plecarea imediată a PNL în opoziție”, scrie Cătălin Predoiu.

Cei patru prim-vicepreședinți ai PNL

Cătălin Predoiu este prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, viceprim-ministru, cât și ministru de Interne.

Adrian Veștea, premierul desemnat, deține funcția de prim-vicepreședinte al PNL și este liderul Consiliului Județean Brașov.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este, de asemenea, prim-vicepreședinte de partid.

Nicoleta Pauliuc este al patrulea prim-vicepreședinte din PNL și președinta Organizației Femeilor Liberale (OFL).

„PNL se achită astfel de sarcina scoaterii țării din criză”

„Cooperările externe esențiale sunt blocate, nu poți reprezenta interesele țării la nivelul JAI, al parteneriatelor guvernamentale și ministeriale și al diverselor formate de lucru cu un ministru demis sau interimar, investitorii locali sau străini au oprit planurile de investiții pentru că vor să vadă cât mai rapid un guvern și un program de guvernare aprobate de Parlament, avem nevoie de fluxuri de capital care să intre în țară, nu să iasă, nu se poate continua cu situația de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă.

 

Fiecare crede în argumentele și soluțiile lui. Un compromis politic rezonabil este cel în care nu compromiți principiul, așa cum spunea Corneliu Coposu, fiecare „lasă de la el” și toată lumea câștigă câte puțin.

(DE LA STANGA LA DREAPTA) Prim-vicepresedintii PNL Adrian Vestea si Nicoleta Pauliuc, secretarul general Dan Motreanu, presedintele PNL Ilie Bolojan si prim-vicepresedintii Catalin Predoiu si Ciprian Ciucu sustin declaratii de presa la finalul consultarilor cu Presedintele Romaniei, la Palatul Cotroceni, miercuri, 22 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

PNL se achită astfel de sarcina scoaterii țării din criză și își poate vedea apoi și de propriile strategii din opoziție, așa cum a decis. Aceasta nu ar fi o abdicare de la deciziile luate, ci o adaptare la contextul prezent, care reclamă cu urgență un guvern politic. Chiar așa și spune, textual, decizia luată de PNL acum câteva săptămâni: „în contextul politic actual”, se merge în opoziție. Acum e alt context, în care e nevoie urgentă de guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația.”, conchide acesta.

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