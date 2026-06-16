Ce a discutat Adrian Veștea cu Nicușor Dan în ziua întâlnirii de la Vila Lac. Premierul desemnat a dezvăluit de când se știe cu președintele

Premierul desemnat Adrian Veștea a dat detalii despre ce a discutat zilele acestea cu președintele Nicușor Dan și a mărturisit că a avut „și astăzi și ieri” întâlniri cu președintele. La puțin timp după întâlnirea de la Vila Lac la care ar fi discutat cu liderii PSD și cu cei ai grupării PNL care nu îl susține pe Bolojan, Veștea a spus că nu are nicio reținere în a discuta cu oricine, „indiferent de orientarea politică” pentru a strânge majoritatea parlamentară pentru învestirea Guvernului.

„Am avut și astăzi, și ieri întâlniri cu Nicușor Dan. Nu am intenționat să depun mandatul. Ei se gândeau cum reacționez eu, sunt un om puternic. Președintele m-a sfătuit să rămân în continuare implicat. Prin apelul pe care îl facem îi aștept să voteze acest guvern pe parlamentari”, a declarat Veștea.

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit marți cu liderii PSD Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, dar și cu reprezentanți ai PNL, printre care Alina Gorghiu și Hubert Thuma, care nu au putut fi contactați pentru a confirma sau infirma oficial prezența la discuțiile de la Vila Lac, potrivit unor surse politice.

În același timp, susținătorii lui Bolojan s-au întâlnit de urgență în această seară, la un restaurant cu specific italienesc din Capitală.

Ce spune Veștea despre relația sa cu Nicușor Dan

Premierul desemnat a precizat că nu a avut o „relație specială” cu președintele și că a interacționat cu el instituțional, în perioada în care Nicușor Dan era primarul Capitalei.

”Nu am avut o relație specială cu Nicușor Dan. L-am cunoscut prima dată față în față, când am, când era ministru la Dezvoltare. Am discutat la vremea respectivă pe codul de urbanism, care reprezintă un jalon și am plecat din minister. Dar nici astăzi nu este finalizat și nu este aprobat (n.r. acel jalon) și sper ca în perioada următoare să depunem și să deblocăm cei 300 de milioane de lei care vin PNRR. Și de atunci am mai avut întâlniri când am mai mers la consultări.

Ne-am auzit în campania electorală, în turul doi. Deci nu a existat o discuție în care să stăm față în față”, spune Veștea.

În opinia sa decizia președintelui de a îl desemna ca premier a fost „fundamentată” pe baza evaluării lui Nicușor Dan. bazându-se pe calitățile pe care i le-au prezentat.