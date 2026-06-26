Ce propune AUR pentru deblocarea actualei crize politice

Desemnarea viitorului premier și formarea guvernului se lasă așteptate. Formarea unei majorități parlamentare care să susțină executivul presupune ori refacerea vechii alianțe din ultimii ani, ori sprijinul AUR. Liderii Alianței susțin cu tărie alegerile anticipate pe care le consideră singura soluție pentru ieșirea din criza politică.

Aritmetica parlamentară, în opinia AUR

Europarlamentarul Gheorghe Piperea spune că nici alianța formată din PNL, USR și UDMR și nici PSD nu dispun de suficiente voturi pentru a impune singure un Executiv.

’’Alianța PNL – USR – UDMR are 167 de parlamentari, insuficienți pentru a susține un guvern minoritar al partidelor care au pierdut alegerile din 1 decembrie 2024, fiind pe locurile 3,4 și 5. PSD are 127 de parlamentari, insuficienți pentru a impune un guvern monocolor’’, scrie Gheorghe Piperea pe o rețea de socializare. .

Liderul AUR susține că e nevoie de compromisuri majore între partide pentru formarea unui guvern pentru că actualele calcule politice nu duc la formarea unei majorități confortabile în Parlament.

Cum se poate ajunge la o majoritate parlamentară

Europarlamentarul AUR calculează variantele în care ar putea să fie votat un executiv și pornește de la numărul de parlamentari din principalele formațiuni.

Potrivit acestuia, alianța PNL-USR-UDMR are 167 de parlamentari, insuficienți pentru susținerea unui guvern minoritar, în timp ce PSD, cu 127 de parlamentari, nu poate forma singur un guvern monocolor.

În opinia lui Piperea, cele două blocuri politice au doar o alternativă: fie refac alianța de guvernare din ultimii ani, fie încearcă să obțină sprijinul AUR pentru învestirea unui Executiv.

„Cele 2 blocuri politice concurând acerb pentru ciolan, sinecuri, contracte pe bani publici și șpăgi grase fie sunt nevoite să refacă unitatea de monolit din ultimii 6 ani, redevenind sucursale ale partidului unic sekurist psdpnpusrudmr, fie revin la rugăciunile fierbinți pentru cele 90 de voturi ale AUR (pe care nu le vor primi). În lipsa acestei opțiuni unice, în față li se așterne spectrul teribil al alegerilor anticipate” precizează Gheorghe Piperea.

AUR susține că nu va vota un guvern în oricare dintre variantele în care nu este cooptată în executiv.

„(a) varianta refacerii monolitului psdpnlusrudmr înseamnă a face pohta ce-a pohtit micul Goe de la Cotroceni, care s-a auto-intitulat “șeful sistemului”; noul împărat al muștelor va fi reușit să îl micșoreze de tot pe Bolojan, sfântul cu o singură sprânceană; iar usr și pnl (care de vreun an se identifică drept usr) vor fi umiliți în postura de votanți ai unui guvern monocolor psd, dușmanul lor de fațadă, dar bun de pictat drept “ciuma roșie” sau “șobolanii roșii””, explică Piperea.

Piperea mai spune și ce se poate întâmpla dacă AUR va fi solicitată să susțină un govern.

„(b) varianta cerșitului voturilor AUR înseamnă ruperea “cordonului sanitar”, adică acceptarea faptului că AUR nu este un partid extremist; în acest scenariu, toți banii păpați de sekuriștii de la g4media, digi24 și alte oficine ale seku (toți cei care au adoptat clișeele soroșiste cu extremiștii, conspiraționiștii, negaționiștii, deviaționiștii) vor fi fost bani aruncați pe fereastră; toată propaganda cu “rușii, rușii, rușii” va fi picat; și mai important, anularea alegerilor o să fie desecretizată și autorii loviturii de stat, pedepsiți”, declară Gheorghe Piperea, pe Facebook.

Unica variantă propusă de AUR

Europarlamentarul AUR susține că organizarea alegerilor anticipate este soluția pentru deblocarea crizei politice.

„Singura variantă logică este organizarea alegerilor anticipate. Vedeți de ce e preferabilă opțiunea exclusă, dar singura logică, adică alegerile anticipate? Aritmetica e bună, da’ să te ții de ea‘‘, este concluzia europarlamentarului AUR.