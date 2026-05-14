Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a dezvăluit circumstanțele atipice în care l-a cunoscut, în calitate de avocat, pe actualul președinte. Cunoscutul avocat a fost consultant pentru Nicușor Dan în perioada când acesta era un ONG-ist extrem de activ, oferindu-i ghidare de specialitate într-un proces intentat unui gigant petrolier alături de alți 3.000 de oameni.

Vicepreședintele AUR a mărturisit că l-a cunoscut personal pe Nicușor Dan, în perioada anterioară carierei politice. La acel moment, acesta din urmă era un activist extrem de implicat, observă Piperea. Avocatul i-a oferit consultanță într-un proces intentat Chevron și Guvernului pe tema gazelor de șist. Însă, oengistul de la acel moment a făcut exact ceea ce nu îi recomanda Gheorghe Piperea.

Nicușor Dan s-a propus ca intervenient în procesul contra Chevron intentat de 3.000 de oameni

„În 2012 l-am cunoscut direct, față în față, pe domnul Nicușor într-o situație foarte interesantă. Aveam un proces în care reprezentam 3.000 de inșiîmpotriva Chevron și a Guvernului Românieipentru povestea aceea cu gazele de șist.Slavă Domnului că s-a abandonat proiectul. El era atunci, bineînțeles, ONG-ist. Încerca să se facă cunoscut ca să candideze la Primăria București. L-am și susținut public atunci, pentru că nu puteam să îl suport pe (Sorin) Oprescu. Și s-a rugat de mine să devină intervenient în interesul reclamantului, adică al nostru, cei 3.000 de inși , a explicat avocatul Piperea în studioul Gândul.

Ce condiții i-a pus celebrul avocat fostului oengist

Și am spus, domnule, sunt de acord, dar am o singură solicitare. Să nu faci apărări care să îmi contravină tacticii mele aici și să nu-mi provoci amănări. A făcut exact aceste două lucruri. Și am spus, domnul Nicușor, îmi pare rău, dar te rog foarte mult, retrage-te din acest proces. Pentru că totuși e vorba de 3.000 de oameni aici. După aceea, bineînțeles că am rupt total relațiile cu Nicușor. N-am mai discutat cu el niciodată de atunci. Și l-am regăsit în 2024.

Chestionat de moderator ce impresie i-a făcut la vremea respectivă, invitatul a admis că i s-a părut „un tip nu numai decent, mi se părea un tip foarte activ, foarte implicat, foarte militant”.

