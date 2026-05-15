Piperea, atac dur la adresa lui Bolojan: „A dat toate dovezile din lume de rea intenție și incompetență!"

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a făcut o radiografie critică a guvernării recent demise. Cunoscutul avocat membru AUR a desființat măsurile premierului Bolojan, una dintre ele fiind practic o invitație către primari, cu ajutorul fondurilor de stat, de a-și favoriza voturile acestora. 

Politicianul a remarcat, în studioul Gândul, că deși măsurile sale fiscale au afectat grav viața tuturor românilor, Ilie Bolojan continuă să aibă parte de susținere.

Deși o minoritate, susținătorii lui Bolojan sunt „extraordinar de guralivi” și „foarte puternic finanțați”

Gheorghe Piperea: Omul acesta a dat toate dovezile din lume că este și răuvoitor și incompetent, în continuare, există 20% dintre români care consideră, da, bine a făcut. Și, de fapt, vina este Piperea – AUR.

Cristache: Asta cred că e un reflex greșit al nostru să ne raportăm la minorități. Nu mai vreau să mă raportez la minorități în țara asta. 20% sunt neglijabili.

Ilie Bolojan. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Piperea: Nu, 20% nu sunt neglijabili pentru că nu sunt neglijabili din două motive. Sunt extraordinari de guralivi. Dau impresia că sunt majoritari și intimidanți. Și a doua chestiune, sunt foarte puternic finanțați.

Cum a aruncat ultima OUG a lui Bolojan bani cu nemiluita în primari

Piperea: Uitați, eu discutam pe data de 4 mai, despre faptul că domnul Bolojan a pregătit, cu o zi înainte de demiterea prin moțiune, o ordonanță de urgență în care se spune așa. Iau 10 miliarde de lei, de acolo de unde nu îi am, da? Nu am bani ca să le dau pensionarilor și mămicilor și bolnavilor de cancer. Și aruncă 10 miliarde de lei în comunele României ca să facă ce? Nu scrie asta în ordonanță. Categoric, nu suntem chiar tâmpiți cu toții să credem că scrie în ordonanță așa ceva, nu. Ca să îi determine pe primari să spună bă, uite, eu sunt bun, mă, eu sunt giorno cu voi, mă. Mergeți și voi la parlamentari și spuneți-le să nu voteze contra mea. Că asta era narrativul atunci, da?

Cristache: Da, da, cu o zi înainte, brusc găsise Bolojan.

Logica selectivă a unui fact checker

Piperea: Ce face un fact checker, unul dintre ăla care nu s-ar uita la ceea ce spune doamna Gheorghiu greșit și fals despre Gândul de exemplu, dar se uite la ce am spus eu acolo și spune, e corectă în principiu afirmația lui Piperea, dar este scoasă din context. Care dracu context, frate? Că contextul era am dat ordonanță de urgență cu o zi înainte de moțiune. Ca să le închid gura ăla. Ca să le închid gura și să îi convingă pe… Ăsta-i contextul. Ce anume am scos din context? Bun, deci ce vreau să-ți spun este că ăia sunt într-adevăr marginali, 20%. Unul din 5 români sunt pentru Bolojan. Exact. Dar ei sunt foarte… Dacă or fi și ăia. Sunt foarte vizibili. Domn Piperea, sunt 20% dintre cei care se gândesc să meargă la vot. Adică din 50%.

