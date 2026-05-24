Cetatea Rákóczi, „mărul discordiei" între UDMR și AUR. Csoma Botond, liderul deputaților UDMR: „Dan Tanasă, șovinule și grobianule!"
Cetatea Rákóczi din Ghimeș-Făget, județul Bacău, un monument istoric ridicat în anul 1624 de principele Bethlen Gabor, a ajuns „mărul discordiei” între UDMR și AUR. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, l-a criticat vehement pe deputatul AUR Dan Tanasă, după ce acesta a contestat reabilitarea cetății, monument restaurat cu finanțare publică.

Reacția liderului UDMR a venit în urma declarațiilor lui Dan Tanasă, care a criticat investiția publică în restaurarea unui monument pe care îl asociază cu fostul Imperiu Austro-Ungar, calificând demersul drept „o dovadă crasă de slugărnicie”. Parlamentarul AUR a reproșat, de asemenea, prezența drapelului Ungariei și a ceea ce a numit „așa-zisul steag secuiesc” la inaugurarea cetății.

Într-o postare pe Facebook, Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, s-a adresat către Dan Tanasă, deputat AUR.

„Ascultă aici, Dan Tanasă, șovinule și grobianule!

Cetatea Rákóczi din Ghimeș-Făget nu este proprietatea ta privată, să decizi tu dacă va fi restaurată sau nu! Maghiarii din România sunt contribuabilii acestei țări, așa că au dreptul ca monumentele istorice aflate în regiunile în care trăiesc să fie renovate. Iar tu vei ajunge oricum la groapa de gunoi a istoriei, unde te așteaptă ceilalți prieteni șovini ai tăi care ajunseseră deja acolo. E doar o chestiune de timp!”, a scris Csoma Botond pe Facebook.

Csoma Botond a reacționat după ce Dan Tanasă a atacat proiectul de restaurare a Cetății Rákóczi, susținând că monumentul, pe care îl leagă de trecutul austro-ungar al regiunii, a fost refăcut cu bani publici românești.

„Să reabilitezi, pe banii românilor, obiective ale Imperiului Austro-Ungar, în care românii erau tratați ca animalele și erau lipsiți de drepturi politice și religioase, este o dovadă crasă de slugărnicie, nu de toleranță sau «pro-europenism»”, a scris deputatul AUR pe Facebook, ieri.

