Adrian Năstase îi răspunde Oanei Țoiu în scandalul desecretizării arhivelor MAE și o ironizează: „Liber la transparență. Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"

Declasificarea documentelor diplomației românești din primii ani post-Revoluție provoacă reacții aprinse în spațiul public. Anunțul ministrului de Externe demis a iscat inclusiv ironii. 

Într-un amplu comentariu publicat pe blogul său personal, fostul premier și ministru de Externe, Adrian Năstase, mărturisește că, inițial, a fost ,,cucerit” de inițiativa Oanei Țoiu, mai ales că, în perioada la care se referă declasificarea documentelor, ea era abia un copil.

Năstase: Mi-am spus – iată, în sfârșit o mare realizare a politicii externe actuale

,,Am avut, zilele acestea, un moment de iluminare după ce am citit declarația doamnei Țoiu: ,,Am reușit să redăm dreptul la adevăr, alături de voi. Am aprobat în ședinta de guvern desecretizarea arhivelor cu documente din primii ani ai tranziției.,, Mi-am spus – iată, în sfârșit o mare realizare a politicii externe actuale, în contextul crizelor majore cu care se confruntă omenirea!

Adrian Năstase / FOTO – Alexandru Dobre (Mediafax Foto)

Cât curaj să arăți poporului adevărul despre alegerile din mai 1990, după ce le-ai spus adevărul despre alegerile din 2024 (sau nu încă?). Și apoi ideea desecretizării „la metru”, pentru că, nu e așa, România nu mai are secrete față de nimeni, poate doar în ceea ce privește sursele de finanțare ale unora dintre ong-uri. Wow! Deci, liber la transparență. Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul!” scrie Adrian Năstase.

Un volum cu sute de pagini de acte desecretizate, total ignorat

În continuare, fostul politician observă amar că resursa pe care a pus-o el însuși la dispoziție într-un volum dedicat, mai exact documente declasificate din perioada 1990-1992, a fost total ignorată.

,,Bănuiesc însă că volumul meu cu documentele si telegramele desecretizate pentru perioada 1990-1992 (151 de telegrame), publicat în 2019 (460 de pagini), nu se pune. Mi-am permis să adaug aici cuprinsul și textul meu introductiv. Sunt însă convins că cei din conducerea MAE au acest volum pe birou. Și probabil și cele 10 volume din cartea mea „România după Malta” (peste 6700 de pagini- aproximativ 0,40 m. liniari), volume în care sunt consemnate principalele momente și întâlniri ale mele – în calitate de ministru al afacerilor externe – cu diplomați și lideri politici străini în perioada 1990-1992. În acele volume analizez, separat, și contextul acelor evenimente și, desigur, importanța lor pentru România. Temele erau, desigur, cele cunoscute, inclusivmineriadele, Regele Mihai, reunificarea Germaniei, tratatul cu URSS.” a precizat fostul ministru de externe.

Șefii MAE, îndemnați să-și ia notițe

Adrian Năstase încheie postarea cu un îndemn către conducerea MAE, aceea de a-și lua notițe din toate documentele deja existente.

,,Bănuiesc că noua conducere a ministerului a conspectat, cu multă seriozitate, acele pagini ale diplomației românești din perioada de tranziție! Curiozitatea lor pentru acea perioadă este legitimă, mai ales că atunci ei erau probabil la vârsta când mergeau la grădiniță și nu au avut posibilitatea să cunoască direct tensiunea acelor vremuri!”, conchis fostul șef al diplomației.

CONTROVERSĂ Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
Crin Antonescu prezice că românii îl vor regreta pe Klaus Iohannis: „Greu deosebești PSD-iști de PNL-iști”
Diana Buzoianu îi dă replica lui Florin Prunea, după acuzațiile de videochat. Ministra bănuiește un atac orchestrat politic
Ilie Bolojan îl acuză pe Nicuşor Dan că tergiveresează numirea unui nou premier: „Va mai invita partidele la o altă rundă”
Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an
Tragedie la o pensiune din Dubova. Un elev, care sărbătorea terminarea liceului, a murit înecat. Ce a făcut cu doar câteva momente înainte

