Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „UDMR nu susţine un guvern în spatele căruia se află AUR”

Olga Borșcevschi
Galerie Foto 7
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă şi solidă şi dacă se conturează, partidul pe care îl conduce o va susţine. Kelemen Hunor a adăugat că nu există varianta susţinerii unui guvern în spatele căruia se află AUR.

UDMR cere refacerea coaliției

„Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă şi solidă, fiindcă ceea ce ne aşteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică şi majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern şi, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern, şi ar trebui încercată o refacere a coaliţiei, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate”, a spus Kelemen Hunor, după consultări.

Kelemen Hunor: „Nu există varianta susținerii unui guvern cu AUR”

În plus, Kelemen Hunor a exclus susținerea unui executiv care ar depinde de AUR. El a mai precizat că UDMR nu a avut şi nu a avansat o propunere de prim-ministru.

„Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susținute. În rest, toate pot fi discutate”, a explicat Kelemen Hunor.

Referindu-se la posibilitatea alegerilor anticipate, liderul UDMR a precizat că un astfel de scenariu reprezintă „o posibilitate teoretică, constituțională”, însă nu și o soluție potrivită în actualul context politic.

Liderul UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt soluția”

„Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție, dar, sigur, există această posibilitate teoretică, constituțională și nici nu se poate exclude că la un moment dat și în România se ajunge la alegeri anticipate. Dar nu asta ar fi soluția, nu ăsta ar fi momentul și trebuie evitat din punctul nostru de vedere”, a conchis Kelemen Hunor.

