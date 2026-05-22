Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus inițiativa legislativă care prevede ca partidele politice parlamentare să nu mai primească subvenții din partea statului român.

Măsura ar urma să fie implementată dacă deficitul bugetar depășește pragul de 3% din produsul intern brut.

Proiectul de lege modifică, de asemenea, sumele pe care formațiunile politice le vor cheltui pentru presă și propagandă.

Potrivit inițiatorilor, finanțarea necondiționată a partidelor politice din resurse publice trebuie reevaluată, în condițiile în care statul român se află sub presiunea consolidării fiscale și a prioritizării cheltuielilor bugetare.

„Continuarea finanțării necondiționate a partidelor politice din resurse publice, în condițiile în care statul nu reușește să se încadreze în pragul de deficit asumat la nivel european, ridică o problemă fundamentală de echitate și de responsabilitate fiscală”, se arată în expunerea de motive”, se arată în expunerea de motive.

Deputatul AUR și inițiator al proiectului, Bogdan Velcescu, susține că nu este justificat ca partidele politice să primească subvenții dacă deficitul bugetar al statului depășește 3% din PIB.

„Am depus un proiect de lege prin care sistăm subvenţiile pentru partidele politice dacă statul este în dificultate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă avem deficit mai mare de 3%, partidele nu şi-au făcut treaba şi atunci n-au de ce să aibă subvenţii. Oricum, în principiu, n-au de ce să aibă subvenţii, doar că PSD, PNL, USR, UDMR, minorităţi s-au opus atunci când noi am propus sistarea cu tot. Şi am zis că să venim cu indicatori de performanţă”, a declarat deputatul AUR, Bogdan Velcescu.

Inițiativa legislativă modifică inclusiv sumele pe care partidele politice le plătesc pentru presă și propagandă din subvenția primită din partea statului.

„Al doilea element de noutate este reprezentat de instituirea unui plafon cantitativ de 20% din subvențiile primite pentru categoria de cheltuieli de presă și propagandă, plafon care va asigura că majoritatea covârșitoare a fondurilor publice alocate partidelor este direcționată către activitățile politice substanțiale pentru care a fost instituită finanțarea publică”, apare scris în expunerea de motive.

De asemenea, proiectul de lege prevede impunerea obligativității în ceea ce privește raportarea anuală detaliată către Autoritatea Electorală Permanentă a cheltuielilor de presă și propagandă, cu defalcarea sumelor și identificarea destinatarilor, precum și în obligația de publicare a raportului atât pe site-ul Autorității, cât și pe site-ul fiecărui partid politic, în termen de 30 de zile de la aprobarea execuției bugetare anuale.

În cazul în care plafonul stabilit de lege va fi depășit, inițiativa propune existența unei sancțiuni contravenționale, cuprinzând atât restituirea sumelor utilizate peste plafon, cât și suspendarea plății subvenției pentru o perioadă de 3 luni.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

AUR a depus un proiect de lege pentru câștigătorii Cupei Campionilor Europeni din 1986: membrii echipei Steaua ar putea primi indemnizații de merit

Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”