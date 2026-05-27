Primarul general al Capitalei critică Ministerul Culturii pentru că a promis sprijin pentru promovarea legislaţiei necesare, aşa încât municipalitatea să poată curăţa faţadele clădirilor istorice pline de graffiti. Însă, deşi au trecut două luni, acest lucru „nu s-a întâmplat”. Ciprian Ciucu acuză că este nevoie de o serie de avize chiar și pentru intervențiile cele mai simple la clădiri istorice ornate cu graffiti.

„Am aşteptat în zadar”, a scris Ciprian Ciucu miercuri, pe Facebook. Edilul precizează că acţiunea de curăţare a faţadelor de graffiti va continua, deși este dificil de implementati, fiind nevoie de avize de la ministerul de resort.

„Dacă dai cu o cârpă pe fațadă, riști dosar penal”

„Nu are niciun rost să mai aşteptăm după Ministerul Culturii (…). Am aşteptat în zadar să promoveze legislaţia necesară. (…) Nu mai stăm după funcţionarii din Minister! Poate vom avea mai mult noroc cu cei din Direcţia de Cultură, de sub Minister. Poate lor le pasă”, spune Primarul general.

Acum două luni, edilul a organizat o dezbatere publică, alături de primarii de sector şi de Ministerul Culturii. Acesta este acuzat că, „deşi a promis sprijin, acest lucru nu s-a întâmplat”.

„În acest moment, curăţarea clădirilor este dificil de realizat. Actualele proceduri fac extrem de grea intervenţia rapidă asupra faţadelor din zonele protejate. Sunt necesare numeroase avize şi documentaţii chiar şi pentru lucrări simple de curăţare”, precizează Primăria Municipiului Bucureşti, potrivit News.ro.

98 de zone protejate, cu clădiri sufocate de graffiti, în Capitală

Potrivit sursei citate, programul dedicat curăţării graffiti-ului continuă. Regulamentul va fi pus pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Consiliu. Potrivit Poliţiei locale Bucureşti, în toată Capitala sunt 98 de zone protejate, unde există clădiri sufocate de graffiti.

„Direcţia de Urbanism va stabili perimetrul de intervenţie, etapizat. Noi vom identifica imobilele afectate din interiorul zonei de intervenţie, vom întocmi note de constatare şi vom transmite notificări proprietarilor. Proprietarii au două opţiuni: fie îndepărtează graffiti sau afişajul pe cheltuiala proprie, în termen de 90 de zile. Dacă nu intervin în termenele stabilite, riscă sancţiuni contravenţionale, fie se înscriu în Program, pentru ca intervenţia să fie făcută de autoritatea publică, prin structurile desemnate. PMB suportă 80% din costuri, iar proprietarii 20%, achitaţi în tranşe. Suma oricum nu va fi mare”, mai precizează sursa citată.

De la data notificării, în 45 de zile trebuie aleasă una dintre variante. Primăria Municipiului Bucureşti se va ocupa de documentaţii, avize şi coordonarea lucrărilor, prin Administraţia Străzilor.

