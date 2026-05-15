Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, caută soluţii pentru a regândi şi a resistematiza Bulevardul Magheru. Edilul a anunțat deja prima măsură

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat vineri seară, pe Facebook că a încheiat un contract cu Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) pentru a organiza un concurs internaţional de soluţii pentru a regândi şi a resistematiza Bulevardul Magheru.

„Bulevardul Magheru este astăzi un simplu culoar de tranzit, zgomotos, cu aer rău, poluat – nu atrage, ci respinge. An de an a tot pierdut poziţii în clasamentul arterelor comerciale din lume. Magheru nu mai este atractiv astăzi. Nu atrage viaţă comercială, nici culturală, nu e plăcut, nu este verde, ci, mai degrabă, ne agresează şi vizual, şi auditiv şi olfactiv”, a scris Ciprian Ciucu.

Edilul a precizat că exemplele din imaginile distribuite pe Facebook sunt doar posibile reorganizări a spaţiului public aferent Bulevardului Magheru: „Soluţiile pot fi altele, dar ele vor fi alese în urma competiţiei de soluţii”.

„Evident, OAR va fundamenta împreună cu noi temele pentru soluţii, vor exista dezbateri publice şi soluţia va fi aleasă de un panel de specialişti format din urbanişti, arhitecţi, peisagişti, etc. Acum, că avem bugetul aprobat şi ne putem apuca să încheiem mai multe astfel de contracte (din păcate… cam la jumătatea anului) vom da drumul la mai multe concursuri de soluţii, pe care le voi anunţa din timp”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei anunţă că „cel mai important mai important” va fi cel aferent întregii zone a Palatului Regal: „Aici dăm drumul la un PUZ ce va fi făcut tot în baza unui concurs de soluţii. În viziunea mea, Calea Victoriei, în dreptul Palatului, trebuie să fie pietonală, traficul trebuie mutat în subteran, dar soluţiile vor reieşi în urma competiţiei internaţionale”.

