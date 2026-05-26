Primăria Capitalei a anunțat, marți, că pe linia 5 de tramvai a început montarea de stâlpișori de cauciuc, pentru a bloca mașinile care intră pe calea de rulare. Gândul a publicat, marți dimineață, un articol în care se relatează faptul că linia 5 este blocată de mașini.

„Fără mașini pe linia 5 de tramvai! Proiectul de modernizare nu a prevăzut separatoare a căii de rulare. S-a considerat că nu este important. Doar că încă de la deschidere, primarul general Ciprian Ciucu a atras atenția că tramvaiul va fi blocat de mașini. Ceea ce s-a și întâmplat. Astfel că începând de ieri, colegii de la Administrația Străzilor au început să monteze stâlpișori din cauciuc. Primii 1.000 din cei 5.000, cât e necesar. Au început de la Șos. Pipera spre Aerogării și vor finaliza în două săptămâni. Important! Normativul nu ne permite să amplasăm pe carosabil stâlpișori metalici, din motive de siguranță rutieră”, a transmis, marți, Primăria Capitalei. Marți dimineață, Gândul a publicat un articol prin care se atrage atenția că linia 5 este blocată de mașini, iar pe de altă parte, călătorii stau în soare și în ploaie pe refugii, pentru că nu există copertine.

La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”

Redeschisă recent, după o întârziere de peste un an, linia 5 de tramvai este un adevărat simbol al eșecului administrativ din București. Nicio stație de pe această rută nu are copertine, iar călătorii sunt nevoiți să se adăpostească pe unde reușesc. Luni, la orele prânzului, călătorii sufereau pe refugii din cauza căldurii, iar un bărbat se adăpostea la umbra unui… stâlp.

În orașul stâlpișorilor, montați anapoda în foarte multe zone, ei lipsesc fix acolo unde este nevoie de ei. Sau de garduri.

Linia 5 a fost refăcută, însă ea se află la nivelul carosabilului, iar, în multe locuri, tramvaiul este blocat în trafic, din cauza mașinilor care intră pe calea de rulare.

Ce traseu are Linia 5 de tramvai

Tramvaiul 5 circulă pe un traseul extins, între Aeroport Băneasa și Terminalul Pantelimon. După finalizarea lucrărilor de pe Armand Călinescu – Vasile Lascăr – Lizeanu, peste aproximativ un an și jumătate, tramvaiul 5 revine la traseul normal, de la Aeroportul Băneasa la Piața Sfântul Gheorghe.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Lucrările pentru Linia 5 au început în februarie 2024, iar la scurt timp au fost sistate, din lipsa de finanțare. Reabilitarea costă 140 de milioane de lei, dar ruta nu are deocamdată copertinele pentru peroane.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

lucrări la calea de rulare;

realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;

lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;

modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;

lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;

lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;

lucrări la rețelele edilitare

