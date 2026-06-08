PSD pune anumite condiții Guvernului Tomac, a anunțat luni liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir. Partidul nu va vota Guvernul Tomac, dacă acesta intenționează să majoreze taxele. Liderul senatorilor social-democrați mai atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul Cabinet.

Astfel, liderul senatorilor social-democrați a afirmat că PSD nu va vota Guvernul Tomac într-o situație foarte clară. Și anume, în cazul în care acesta intenționează să majoreze taxele.

PSD vrea să vadă lista de miniștri a premierului desemnat

„Dacă Eugen Tomac are de gând să mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul PSD. Dacă va favoriza multinaționalele, nu va beneficia de sprijinul PSD (…). Trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA la medicamente și alimente de bază”, a declarat senatorul la RFI.

Daniel Zamfir a explicat ce așteaptă concret PSD de la premierul desemnat, Eugen Tomac: „În primul rând, așteaptă să vadă echipa guvernamentală propusă. Pentru că de la bun început să vă spun că noi nu putem accepta orice nume în Guvernul Tomac”.

Social-democrații vor măsuri concrete de revenire economică după măsurile de austeritate

Concret, social-democrații așteaptă să vadă programul guvernamental. Mai precis măsuri de sprijin al IMM–rilor: „Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea IMM-urilor românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul PSD”.

În egală măsură, Zamfir subliniază că Eugen Tomac va avea sprijinul PSD doar dacă programul său de guvernare va include măsuri cu privire la protejarea persoanelor cu venituri mici și medii. O altă condiție pentru sprijinirea Guvernului Tomac este să vină cu o corecție cu privire la CASS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități instituit de guvernul demis.

Social-democratul mai crede că Eugen Tomac ar trebui să vină cu o reducere a cotei de TVA la medicamente și alimente de bază.

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